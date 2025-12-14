La Ruota della Fortuna, Scotti punge De Martino (e non solo). A Samira: “Ti fai salvare da me?”

Gerry Scotti nella puntata de "La Ruota della Fortuna" del 13 dicembre non ha risparmiato battute e frecciatine: cosa è successo

La Ruota della Fortuna torna a illuminare la serata di sabato 13 dicembre di Canale 5 con uno studio in perfetto clima natalizio e un conduttore carico di energia e umorismo. Gerry Scotti ha tenuto banco con polso ed allegria dal momento della presentazione da parte della band all’incoronazione del (di nuovo) campione Massimiliano. Una gara intensa, ricca di colpi di scena e belle sorprese. Presente anche l’ormai insostituibile Samira Lui, ormai braccio destro irrinunciabile del conduttore. I due hanno confermato pochi giorni fa che il programma rimarrà in palinsesto per tutte le feste natalizie.

Scotti a Samira Lui: “Ti fai salvare da me?”

A presentare il programma, come sempre, la band che tutte le sere anima musicalmente la gara più seguita delle serate televisive (per ora). La Ruota della Fortuna è infatti il format più amato dell’Access Prime Time televisivo e Gerry Scotti e Samira Lui lo sanno bene. Non a caso anche la presentazione della puntata del 13 dicembre ha voluto sottolinearlo. La band ha introdotto così il conduttore: “Se state affondando nella marea di programmi, questo è il vostro salvagente: Gerry Scotti!”. “Sì lo voglio!”, ha affermato lui entrando sulle note dell’iconica sigla di Baywatch. “Anche questa sera non vi farò affondare nella noia”, ha sottolineato.

Non sono mancati i complimenti al gruppo: “L’avete fatta meglio dell’originale! Ma dovevate dirmelo che mi metto il costume”. Così ha scherzato il conduttore. Bando agli indugi, Gerry Scotti ha chiamato in studio Samira Lui ipotizzando: “Si sarà vestita da bagnina? Qualcuno spera di sì, altri di no”. Splendida in un look composto da una corta gonna leopardata e una blusa nera la co-conduttrice non si è vestita da bagnina, ma sicuramente ha confermato il suo buon gusto.

“Salve, sono il bagnino di Baywatch, ti faresti salvare da me? Nel senso, ti fideresti?”, così Gerry l’ha accolta al suo fianco. Alla sua risposta affermativa lui rincara la dose d’allegria: “Io galleggio come una boa atlantica, si può aggrappare.

Gerry Scotti punge De Martino (ma anche Donald Trump)

Proprio rimanendo sulla metafore legata a Baywatch, Gerry Scotti ne ha approfittato per lanciare una velatissima frecciatina (chissà) a Stefano De Martino, eterno rivale dell’Access Prime Time televisivo con il suo Affari Tuoi, ma non solo! Scotti, con la volontà di fare i complimenti agli addetti ai lavori del suo studio, ne ha avute per tutti. Salvataggi? “Non avremo però bisogno di salvataggi, navighiamo nello studio di Natale più bello della tv italiana. L’ho detto per dare onore a chi ci ha lavorato”. Insomma, in un periodo in cui tutti i programma sfoggiano look rinnovati e illuminatissimi Scotti ci tiene a dare lustro al suo, amato e invidiato.

Massimiliano si conferma campione

A sfidarsi nella gara de La Ruota della Fortuna di sabato 13 dicembre si sono sfidati il campione in carica Massimiliano da Agrigento (già vincitore della somma da 40.600 euro), Viola da Firenze e Matteo, studente di ingegneria meccanica in provincia di Brescia.

Matteo vive una partita sfortunata, in cui raramente si trova nella posizione di poter chiedere lettere o tantomeno di poter dare soluzioni. A iniziare la partita alla grande è stata Viola, che dopo aver dato la prima soluzione ha dimostrato di avere vere talento nel gioco. Tuttavia, Massimiliano non è stato a guardare e ha presto dimostrato la sua stoffa. Dopo essersi portato in netto vantaggio con la cifra di 8.600 euro alla fine è proprio lui a spuntarla, portando alla fase individuale del programma ben 18.600 euro.

Alla Ruota delle Meraviglie Massimiliano ha indovinato tre frasi su tre, risultato ottimale, e, tra queste, ne ha dovuta scegliere una. Il campione, facendosi consigliare dalla figlia in studio, ha aperto prima la numero 3, dove si trovano 5 mila euro, cifra che lo spinge a lasciarla e a optare per la 2, ma qui ha trovato soltanto 100 euro. Nell’ultima busta rimasta ci sono 15 mila euro.

