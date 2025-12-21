Ascolti tv del 20 dicembre, la finale di Ballando con le Stelle contro lo show de il Volo

Il sabato prenatalizio ha regalato agli spettatori un’altra grande serata di intrattenimento prima del periodo dei cenoni in famiglia.
Sabato 20 dicembre, su Rai 1 è infatti andato in onda l’appuntamento conclusivo con Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato la vincitrice ufficiale di questa edizione.
E mentre su Rai 3 Sabrina Giannini ha accompagnato la serata con Indovina chi viene a cena, su Canale 5 è tornato l’appuntamento musicale con Il Volo tutti per uno – Viaggio nel tempo. Italia 1, invece, ha proposto Shrek, film d’animazione perfetto anche per i più piccoli. Ma chi ha vinto la gara di ascolti tv di sabato 20 dicembre 2025.
Prima serata, ascolti tv del 20 dicembre
Notizia in aggiornamento a partire dalle 10