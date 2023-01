Bianca Atzei, su Instagram il primo ritratto di famiglia in tre: “Un mondo nuovo”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Per Bianca Atzei è iniziata una nuova vita, quella da mamma. La cantante è tornata a casa con il suo piccolo Noa Alexander: adesso per lei e il compagno Stefano Corti comincia una entusiasmante avventura, quella da neo genitori. Per immortalare questo momento indimenticabile, la coppia ha pubblicato un dolcissimo ritratto di famiglia, il primo di una lunga serie su Instagram, accompagnato da una dedica che scioglie il cuore.

Bianca Atzei, le parole sulla sua nuova vita da mamma

Bianca Atzei non potrebbe essere più felice: la cantante è finalmente tornata a casa insieme al suo piccolo Noa Alexander, venuto alla luce lo scorso 18 gennaio. Un’emozione indescrivibile per lei, che ha voluto immortalare sui social, pubblicando un tenerissimo ritratto di famiglia su Instagram.

Due scatti – uno a colori e l’altro in bianco e nero – che ritraggono Bianca insieme al compagno Stefano Corti e il loro bebè tra le braccia, accompagnati da parole che toccano inevitabilmente le corde del cuore. “Tornati a casa. Da ora la nostra vita in 3. Parte un Mondo nuovo, vivo, ricco, sereno, pieno. Di te. Di noi”, ha scritto la cantante. E ha aggiunto: “Inizia una vita in cui ogni giorno il cielo sarà sempre azzurro e pieno di luce. Ci insegnerai a conoscerti e diventare dei bravi genitori. E ce la metteremo tutta”.

La Atzei ha condiviso tanti dei momenti della sua gravidanza, tra alti e bassi, rendendo partecipi i suoi numerosi follower delle emozioni che questi ultimi nove mesi hanno rappresentato per lei. Un’attesa lunga quasi tre anni in realtà, quando già cominciava a realizzarsi per lei il sogno della maternità, interrotto da un aborto spontaneo difficile da superare. “Un lutto, mi sentivo già madre”, aveva detto.

Oggi però finalmente la coppia stringe tra le braccia il piccolo Noa Alexander, un figlio desiderato e amato fin dal primo istante.

Bianca Atzei: la gravidanza, le ansie e le preoccupazioni

La cantante ha vissuto al meglio la gravidanza, godendosi ogni momento della dolce attesa, anche se non sono mancate le preoccupazioni per lei e il compagno. Oltre alle comprensibili ansie da neo mamma, la Atzei ha dovuto affrontare anche un ricovero in ospedale al nono mese a causa di una polmonite.

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni”, aveva confessato su Instagram. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio: dopo qualche giorno infatti la cantante è rientrata a casa, festeggiando il Natale in famiglia e facendo il conto alla rovescia per l’arrivo del suo bambino. “La bellezza di come tutto sta prendendo forma per Noa Alexander. Quanto sono emozionata”, aveva scritto sui social.

Poi lo scorso 18 gennaio è arrivato il dono più bello che la vita potesse farle: è stato Stefano Corti a dare l’annuncio della nascita del piccolo Noa Alexander su Instagram, condividendo la loro immensa felicità. Bianca ha poi voluto ringraziare lo staff ospedaliero, i tutti i fan che hanno dimostrato il loro grande affetto e soprattutto il “mio fidanzato che amo e finalmente ho visto emozionarsi e piangere di gioia”.