Grande Fratello, Signorini ha già scelto la nuova concorrente: arriva da The Couple

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Alfonso Signorini al Grande Fratello

L’ultima edizione del Grande Fratello non ha di certo brillato in termini di ascolti tv ma a differenza di altri reality show – come The Couple che è stato addirittura chiuso senza una degna finale – continua ad interessare e attrarre un zoccolo duro di fedelissimi. Alfonso Signorini e la produzione stanno già lavorando al prossimo cast e pare che abbiano puntato una concorrente proveniente dal programma flop di Ilary Blasi.

La prossima concorrente del Grande Fratello

Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, Alfonso Signorini avrebbe deciso di contattare per la prossima edizione del Grande Fratello, in partenza come sempre a settembre, Benedicta Boccoli, vista di recente a The Couple con la sorella Brigitta. Nelle poche settimane di permanenza nel reality game di Ilary Blasi l’attrice si è subito fatta notare rispetto ad altri partecipanti.

Ad esempio, è stata al centro di una lite accesa con la sorella e ha provato a smuovere le dinamiche di The Couple con la sua personalità. Tanto è bastato ad attirare l’attenzione della produzione del GF che avrebbe già avviato delle trattative con Benedicta, che potrebbe essere la prossima protagonista della storica trasmissione.

Benedicta Boccoli potrebbe così mettersi davvero alla prova con un reality show visto che l’esperienza di The Couple non è andata come previsto: lo show è stato chiuso in anticipo, senza una finale e ha raggiunto a stento il milione di spettatori.

Tra l’altro potrebbe trovarsi nella Casa più spiata d’Italia con alcuni dei concorrenti storici del Grande Fratello che quest’anno compie ben 25 anni: un compleanno importante che Mediaset vorrebbe festeggiare in maniera insolita, con un cast unico e scoppiettante.

Chi è Benedicta Boccoli

Classe 1966, Benedicta Boccoli è un’attrice. Una lunga carriera iniziata quando era solo una ragazzina come soubrette per alcuni programma televisivi e che si è poi sviluppa prevalentemente a teatro.

Non sono mancate però le incursioni tra cinema e tv: prima di entrare a The Couple, infatti, è apparsa sul set de Il Paradiso delle Signore, l’amata serie Rai dove ha indossato i panni di Wanda, la sorella dell’amato magazziniere Armando nonché madre di Rosa, l’intraprendente Venere giornalista.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Benedicta è felicemente legata da tempo all’attore Maurizio Micheli: i due si sono conosciuti e innamorati negli anni Novanta. Secondo la Boccoli il segreto di questa lunga relazione risiede nel fatto di non aver scelto, rispetto ad altre coppie, né la convivenza né il matrimonio.

“Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, ha assicurato. Comune e condivisa anche la scelta di non avere figli: “Lui non voleva ed io sì, ma poi mi sono chiesta se volessi davvero questa cosa e mi sono resa conto che non era così”.

In passato Benedicta Boccoli ha dovuto fare i conti con un tumore al seno, scoperto grazie alla prevenzione. “Sto facendo tanta campagna promozionale su questo tema perché veramente era piccolissimo, erano micro calcificazioni”, ha spiegato. Poi l’operazione e la radioterapia.