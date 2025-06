Spalletti esonerato e Ilary Blasi balla sulle note di “Piccolo uomo”, il web sorride per la presunta frecciatina

Fonte: IPA Ilary Blasi canta sulle note di "Piccolo uomo" dopo l'esonero di Spalletti: una frecciatina?

Come tutti i tifosi dell’Italia ben sanno, Luciano Spalletti è stato esonerato. La sua guida come ct è stata decisamente breve. Il nostro movimento sportivo non può permettersi di mancare nuovamente all’appuntamento della Coppa del Mondo, dunque si è deciso di intervenire in maniera drastica.

La notizia è stata presa in vario modo online e oggi, con una storia Instagram, sembra proprio che anche Ilary Blasi abbia reagito. Non abbiamo certezze, per quanto i social hanno già espresso ampiamente il proprio parere a riguardo. Lei non proferisce parola, balla serena in veranda. Il presunto riferimento a Spalletti risiede unicamente nel brano scelto: “Piccolo uomo”.

La storia tra Ilary Blasi e Spalletti

No, tra Ilary Blasi e Luciano Spalletti non corre buon sangue. Se negli ultimi anni il tecnico e Totti hanno provato a ricucire la ferita nata negli spogliatoi della Roma, nulla di tutto ciò è accaduto con la sua ormai ex moglie.

Otto anni fa Francesco Totti compiva 40 anni. In quell’occasione Spalletti le regalò un disco, Piccolo uomo, grandissimo successo di Mina. Il motivo? Lei lo aveva criticato usando proprio questa espressione: “Non critico la scelta tecnica, critico il comportamento e Spalletti è stato un uomo piccolo”.

Vicenda tornata lievemente in auge con il libro biografico pubblicato dall’ex allenatore del Napoli scudettato. Pubblicato lo scorso 6 maggio, il volume presenta un passaggio dedicato alla Blasi: “Francesco per me sarà sempre un figlio, allo stesso tempo la sua ex moglie non sarà mai per me come una nuora. Quando lei mi offese gratuitamente presi ancora più consapevolezza di quanto fossi un uomo fortunato ad avere al mio fianco una compagna molto intelligente, che mai mi ha messo in imbarazzo intromettendosi con così tanta arroganza e maleducazione nel mio lavoro. Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale – immagino – si sarà pentita”.

Ilary Blasi balla “Piccolo uomo”

Pentita? Non sembrerebbe affatto. Al netto di un’assenza di dichiarazione da parte della celebre conduttrice, tutto sembra riconnettersi a questa vicenda. Diffusa la notizia dell’esonero ufficiale di Spalletti, eccola in balcone.

Ha chiesto d’essere ripresa mentre balla serena, con il verde dinanzi. Si può sentire facilmente risuonare “Piccolo Uomo”, e per sottolineare ulteriormente il proprio stato d’animo, c’è spazio anche per cinque smile sorridenti. Il tutto mentre Mina canta:

“Piccolo uomo, non mandarmi via

Io piccola donna morirei

È l’ultima occasione per vivere

Vedrai che non la perderò, no

È l’ultima occasione per vivere”.