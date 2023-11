Noi e è lo show di beneficienza organizzato da Rai e Unicef, che vede Mara Venier e Loretta Goggi insieme alla conduzione. Spazio a svariati ospiti, ma soprattutto a tematiche delicate, incentrante sul mondo delle problematiche infantili. Appuntamento fissato per la prima serata di Rai 1, stasera mercoledì 22 novembre.

“Noi e”: Mara Venier e Loretta Goggi insieme per la serata Unicef

Una serata davvero importante, quella organizzata da Rai e Unicef per mercoledì 22 novembre. Si tratta di un evento che mira a porre in vetrina e sostenere la raccolta fondi per le attività patrocinate in favore dell’infanzia.

Un obiettivo benefico ben chiaro, una richiesta dall’enorme valore rivolta al pubblico ma, al tempo stesso, un programma che sa intrattenere, grazie alla presenza di numerosi ospiti e due conduttrici d’eccezione.

Che coppia, quella composta da Mara Venier e Loretta Goggi, che accoglieranno in studio personaggi del calibro di Nino Frassica e Luca Argentero. Ovviamente spazio anche al mondo della musica, in questo caso rappresentata da Michele Bravi e Francesco Gabbani.

Questi sono però soltanto alcuni dei nomi che hanno accettato di prendere parte al programma. Tra un’intervista, un momento comico e un altro musicale, Venier e Goggi accompagneranno il pubblico alla scoperta dei vari progetti Unicef che necessitano di ulteriori fondi.

Tutto ciò rientra nella settimana di raccolta di sostegni economici, che va dal 20 al 26 novembre. Il tutto organizzato da Rai, con il sostegno di Sostenibilità-Esg. Durante la messa in onda si ricorderà ovviamente il modo per poter dare il proprio contributo ai bambini colpiti dalle emergenze nel mondo. Il numero solidale è il 45525, che è possibile contattare via sms da telefono cellulare o con linea fissa, al costo di due euro, al di là di quella che è la propria compagnia telefonica.

“Noi e”, gli ospiti

“Mamma Rai” invita tutti a seguire Noi e, così come a partecipare attivamente al programma, facendo donazioni al numero precedentemente indicato, il 45525. Non c’è causa più importante dei bambini che necessitano aiuto.

Come detto, per quanto il tono possa essere a tratti gravoso, considerando le emergenze in atto, Mara Venier e Loretta Goggi saranno alla guida di uno show davvero eccezionale. Una serata all’insegna della musica e dell’allegria. Abbiamo già citato Luca Argentero e Nino Frassica, così come Michele Bravi e Francesco Gabbani, ma si tratta soltanto della punta dell’iceberg.

Per quanto riguarda il mondo della fiction Rai, spazio a Raoul Bova, pronto a tornare nei panni di Don Massimo, per la prima stagione di Don Matteo totalmente priva di Terence Hill. Dal set di Doc, invece, ci sarà anche Pierpaolo Spollon, che ritroverà in studio Argentero.

Hanno scelto di prendere parte all’evento anche Paola e Chiara, che dopo Sanremo stanno vivendo una nuova fase incredibile della loro carriera. Ospiti per tutti i gusti, senza dubbio, come dimostra la presenza di Federica Pellegrini, che si prepara a un parto in acqua, già annunciato, previsto per dicembre, così come Fabio Rovazzi, sempre più ponte di collegamento social tra l’Italia e Hollywood. Considerando come il tutto sia incentrato sulle azioni benefiche di Unicef, non potevano mancare il Direttore Generale Paolo Rozera, la Presidente Carmela Pace e il portavoce Andrea Iacomini.