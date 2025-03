Alexandra di Hannover, fuga d’amore col fidanzato. Ma cala il silenzio sul matrimonio

Alexandra di Hannover e il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann volano in Giappone per una luna di miele anticipata. Ma il matrimonio salta

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover si è concessa una vacanza con il fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. I due sono volati in Giappone per trascorrere del tempo insieme, quasi come se fosse una sorta di luna di miele, anche se per il momento tutto tace sul loro matrimonio.

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann, luna di miele in Giappone

Dopo aver conquistato la Milano Fashion Week, Alexandra di Hannover è sparita dalla scena pubblica, lasciando libero il campo a sua sorella Charlotte Casiraghi che ha brillato invece alla Paris Fashion Week come ospite d’onore di Chanel.

Alexandra si è concessa una vacanza in Giappone che sembra avere tutte le caratteristiche di una fuga d’amore con il suo fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann. I due spesso partono insieme per lunghi weekend, immersi nella natura, all’insegna della calma e della tranquillità, lontani dalla frenesia della loro quotidianità.

La figlia di Carolina di Monaco ha condiviso alcuni momenti della sua vacanza nelle storie di Instagram. Lei e Ben-Sylvester sono in un parco giapponese, seduti l’uno accanto all’altra e sorseggiano una bevanda calda o semplicemente stanno vicini.

Alexandra ha poi pubblicato alcune foto del suo soggiorno ma del suo fidanzato compaiono solo le mani mentre assapora dei ramen. In altre immagini, la Principessa è immortalata in metropolitana e poi in un parco dove indossa un mini dress grigio abbinato a dei collant rossi.

In altri scatti la Principessa di Hannover è immersa nella lettura in un elegantissimo ambiente con una parete fatta di soli libri e un’altra a vetrata che dà sul giardino. Lei scrive: “Calma e immagini🌳 e infinita ispirazione attraverso la parola scritta!📚”.

Alexandra di Hannover salta il compleanno dello zio Alberto di Monaco

Mentre si gode la sua vacanza di pace, amore e relax, a Monaco viene festeggiato il 67esimo compleanno del Principe Alberto. Alexandra dunque si è persa il compleanno di suo zio che è nato il 14 marzo 1958.

Il Palais ha condiviso su Instagram gli auguri ufficiali, ma Alberto festeggia in forma strettamente privata, solo con sua moglie Charlene e i figli Jacques e Gabriella. Non è detto che venga raggiunto dai figli naturali, Alexandre Grimaldi Coste e Jazmin Grace Grimaldi.

Alexandra di Hannover, slitta il matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann

L’assenza di Alexandra è dunque più che giustificata. Quello che invece resta poco chiaro è il mancato matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann. I due stanno insieme da otto anni e la loro relazione va a gonfie vele. Ormai lui è di casa nel Principato.

Fonte: Getty Images

Anche se non ha titoli nobiliari, Ben-Sylvester proviene da una ricca famiglia tedesca che ha fatto fortuna nel settore delle macchine agricole. È un ragazzo affidabile, l’unica passione discutibile forse è quella delle discoteche, adora infatti fare il DJ. Ma Carolina di Monaco non ci bada, tanto che è sempre benvoluto ad ogni evento ufficiale in cui prende parte la famiglia Grimaldi, compreso il Ballo della Rosa.

In molti si aspettavano l’annuncio del loro matrimonio quest’anno e invece ancora non è arrivato. Anzi, pare che nemmeno se ne parli e questo appare strano, dato che non ci sono ostacoli concreti alla loro unione.