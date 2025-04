Kate Middleton salta la Pasqua con Re Carlo, la scelta di William

L'assenza di Kate Middleton per la messa di Pasqua, la scelta di William di trascorrere questi giorni in famiglia: un momento tutto per loro

Alla tradizionale messa di Pasqua al Castello di Windsor, tra i membri della Famiglia Reale, l’assenza di Kate Middleton e del Principe William ha sollevato più di un interrogativo. Soprattutto considerando la presenza del Principe Andrea, coinvolto in più di uno scandalo negli ultimi anni. Perché William e Kate, da sempre così ligi al dovere, hanno saltato la Pasqua con Re Carlo? Le fonti non sono discordanti: “godersi un po’ di tempo in famiglia per la Pasqua”. Ed è stato William a fare questa scelta, notificandola al padre Carlo.

Kate Middleton e William assenti alla messa di Pasqua

Alla tradizionale funzione della domenica di Pasqua, Re Carlo e la Regina Camilla sono stati affiancati da diversi membri della Famiglia Reale, ma non loro: il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate. Una scelta che ha destato non poche preoccupazioni nei confronti dello stato di salute della Principessa Kate: tuttavia, i motivi dell’assenza sarebbero ben altri. E di certo potrebbe non aver aiutato la presenza dello zio Andrea, il “Principe caduto in disgrazia”, che William detesta.

Secondo quanto trapelato, è stato proprio William a comunicare al Re l’intenzione di saltare la cerimonia di Pasqua. Motivazione? “Per godersi un po’ di tempo in famiglia durante la Pasqua”. Idealmente, dunque, il Principe e la Principessa hanno preferito stare con i propri figli prima della ripartenza delle scuole. Re Carlo, in ogni caso, aveva acconsentito alla loro assenza: così il Principe e la Principessa del Galles si sono assentati alla funzione di Pasqua per la seconda volta consecutiva. Aggiungiamo che, al netto di “indiscrezioni” sui tabloid, non è stata fornita una motivazione ufficiale per la loro assenza.

Considerata la presenza del Principe Andrea alla funzione di Pasqua, è lecito pensare a questo punto ai timori e dubbi di William. Quest’ultimo ha sempre considerato lo zio come una “minaccia per la Famiglia Reale”. Potrebbe non aver approvato, dunque, la scelta di Re Carlo di permettere ad Andrea di unirsi a loro pubblicamente insieme all’ex moglie Sarah Ferguson e alle figlie.

Grandi cambiamenti nella vita di Kate e William

I Principini George, Charlotte e Louis sono in vacanza: William e Kate hanno probabilmente trascorso le vacanze di Pasqua nella loro casa di campagna, ad Anmer Hall. Il 2024 è stato un anno durissimo per la coppia, ma ora sono più felici che mai: sentono di vivere una seconda possibilità, e intendono rafforzare la loro relazione. Il futuro Re ha supportato Kate durante il trattamento contro il cancro: la Principessa si è sottoposta alla chemioterapia preventiva.

“Il suo obiettivo principale è stato sfruttare al meglio il tempo a disposizione e questa seconda possibilità di vita insieme”, ecco perché stanno pianificando sempre di più cene romantiche, lunghe passeggiate, così come vacanze. Sono anche impegnati nei programmi per l’estate: oltre che i soliti viaggi di famiglia in Cornovaglia e alle isole Scilly, vogliono trascorrere qualche giorno lontani da occhi indiscreti, in un rifugio appartato solo per loro due. E stanno persino valutando di tornare alle Seychelles, dove hanno trascorso la luna di miele, fanno sapere gli esperti.