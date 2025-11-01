Andrea Delogu, la Rai sospende La Porta Magica per rispettare il suo lutto

La Rai ha deciso di fermare "La Porta Magica" per rispetto e vicinanza ad Andrea Delogu che ha appena perso il fratello

La Rai ha deciso di sospendere per l’intera prossima settimana la messa in onda del programma La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu, in segno di rispetto per il recente e grave lutto che ha colpito la conduttrice. Una scelta dettata dalla sensibilità e dal senso di umanità dell’azienda pubblica, che ha voluto garantire alla sua protagonista il tempo e la serenità necessari per affrontare un momento di profondo dolore.

La Porta Magica sospesa

Il dramma che ha colpito la famiglia Delogu è quello della tragica scomparsa del fratello di Andrea, Evan Oscar Delogu, morto in un incidente motociclistico lo scorso 29 ottobre a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Il giovane, a bordo della sua moto Benelli 750, ha perso il controllo del mezzo urtando due pali della luce. Le ferite riportate sono state fatali. I funerali si sono tenuti il 31 ottobre, nello stesso comune romagnolo, alla presenza di centinaia di persone – tra cui l’amica Ema Stokholma e il suo maestro di ballo Nikita Perotti – che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia e alla conduttrice in un abbraccio collettivo.

Il programma pomeridiano di Rai2 aveva già visto la sospensione delle puntate del 30 e 31 ottobre, ma ora, come riportato da Fanpage, la decisione è quella di interrompere la messa in onda per tutta la prossima settimana, fino a nuovo ordine. Si tratta di una misura di rispetto ma anche di equilibrio editoriale: la Rai ha ritenuto opportuno lasciare che la conduttrice si prenda tutto il tempo necessario prima di tornare davanti alle telecamere.

Il cordoglio degli amici

Nel frattempo, il mondo della televisione si è stretto intorno ad Andrea Delogu con numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Tra questi, ha colpito quello di Milly Carlucci, che ha voluto ricordare pubblicamente la collega e concorrente di Ballando con le Stelle, dove Delogu partecipa insieme al ballerino Nikita Perotti. “Noi le siamo veramente vicini“, ha dichiarato Carlucci, sottolineando quanto il mestiere televisivo spesso imponga di sorridere anche nei momenti più bui. “Il nostro compito è offrire un momento di leggerezza – anche quando il cuore è pieno di tristezza“, ha aggiunto la conduttrice di Rai1, richiamando con semplicità e delicatezza la fatica di conciliare la vita privata con la visibilità pubblica.

Quanto al ritorno in onda di Andrea Delogu, non si fanno ancora previsioni. Milly Carlucci stessa ha lasciato intendere che qualsiasi ipotesi, in questo momento, sarebbe prematura. È certo che Delogu non sarà presente nella puntata di sabato 1 novembre di Ballando con le Stelle, mentre per il futuro si attenderanno comunicazioni ufficiali da parte della Rai e della stessa conduttrice.

Andrea Delogu, 42 anni, è da tempo una delle voci e dei volti più amati della televisione e della radio italiane. Con La Porta Magica, un programma costruito sulla sua maniera di condurre, aveva trovato una nuova dimensione. Ora, di fronte alla perdita improvvisa e devastante del fratello, la Rai ha scelto il silenzio come forma di rispetto, rinunciando per qualche giorno allo spettacolo per lasciare spazio all’umanità. Un gesto che dice molto e che non è banale, soprattutto in tempi aridi come questi.