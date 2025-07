Jannik Sinner è il Numero Uno al mondo nel tennis: è il primo tennista italiano ad aver vinto il Torneo di Wimbledon. Non si contano ormai più i record, le sfide, le vincite: per lui, il sogno si è avverato domenica 13 luglio, dopo aver battuto Carlos Alcaraz, ma ora è tempo di (meritatissimo) riposo. E se sulle vicende sul campo di tennis sappiamo tutto di Sinner, meno, invece, conosciamo del suo lato privato. Le ultime indiscrezioni lo danno vicino a Laila Hasanovic: dopo Wimbledon, Sinner sarebbe fuggito in gran segreto con lei.

Jannik Sinner, cosa sappiamo della fuga d’amore con Laila Hasanovic

Sono i social ad alimentare la liaison tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: le indiscrezioni sulla presunta relazione con la modella si sono rafforzate nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con il Torneo di Wimbledon, dove la Hasanovic è stata avvistata (per motivi lavorativi). Sono stati infatti fotografati a Copenaghen, quando Sinner si trovava lì per lavoro, e la Hasanovic è stata presente anche alla finale al Roland Garros a Parigi.

Dopo la vittoria a Wimbledon, dove Sinner ha ricevuto la coppa da Kate Middleton, patrona del torneo inglese e grande appassionata di sport, si è tenuta una serata di gala e, stando alle ultime indiscrezioni, ora Jannik potrebbe essere in vacanza proprio con Laila Hasanovic, ex compagna di Mick Schumacher. Destinazione della fuga d’amore? Una meta esotica, ma naturalmente siamo nel campo delle indiscrezioni e nulla è certo. Un volo top secret lo avrebbe portato da Laila, per una vacanza romanticissima dopo la vittoria.

La vita privata (segreta) di Jannik Sinner

Essere il Numero Uno al mondo non è facile. E non è solo una questione di vittorie, tornei, allenamenti, fatiche, sacrifici che sono stati fatti per arrivare fino a qui, a conquistare il titolo di primo italiano a entrare nella storia di Wimbledon. Perché c’è anche la stampa (e il gossip) con cui fare i conti, come per chiunque diventi un personaggio pubblico. Già alla fine di maggio 2025 si era parlato di Laila Hasanovic come la “ragazza del mistero”, tanto che, durante una conferenza stampa, gli è stato chiesto il suo status sentimentale.

“Ho visto delle tue foto in giro per Copenaghen con una ragazza questa settimana, mi chiedevo cosa stessi facendo e chi fosse la ragazza”, ma Sinner ha replicato con un sorriso: “No, non ero con una ragazza. Dovevo sbrigare delle faccende, un paio di servizi fotografici lì e basta. Nient’altro. Devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo ma vi dico la verità: non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione al momento”.

All’epoca aveva confermato di essere single, ma ora tornano di nuovo a circolare le voci sulla sua relazione con la Hasanovic. Conoscendo ormai la proverbiale riservatezza del Campione, difficilmente ne sapremo di più né verranno condivisi ulteriori dettagli: quello che è certo è che di Sinner si sono perse le tracce dopo questo volo top secret.