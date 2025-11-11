La splendida modella danese si è regalata un po' di meritato riposo tra le Dolomiti: la sua gallery è un sogno già virale tra natura e lusso

IPA Laila Hasanovic, modella fidanzata di Sinner, relax tra le Dolomiti

Laila Hasanovic, ben nota modella danese, compagna di Jannik Sinner, si sta godendo qualche giorno di pace tra le Dolomiti. Dalle acque calde della spa ai tramonti mozzafiato, il tutto riassunto in alcune foto pubblicate su Instagram. Un soggiorno lussuoso e decisamente panoramico, prima di ricongiungersi con il campione azzurro.

Fuga tra i monti

Come non farsi rapire dalla bellezza del cuore dell’Alto Adige. Di erto Laila Hasanovic non ha saputo resistere, concedendosi qualche giorno di assoluto relax. Ha optato per uno dei resort più esclusivi dell’area, mostrando foto scattate in un rifugio che, letteralmente, è sospeso tra cielo e natura: “Scappata tra le montagne. Una vista della quale non mi stancherò mai”.

Le immagini pubblicate sul suo account Instagram, rapidamente divenute virali, mostrano una luce calda e ipnotica. Restituiscono tutta la poesia del luogo, arricchito da elementi architettonici di pregio. La struttura le offre una piscina a sfioro, tra i tanti benefit, e al resto pensa madre natura, tra cime innevate, tramonti sulle vallate e, in generale, tutta la quiete che le Dolomiti sanno garantire.

Una gallery magnifica

Nelle immagini, Laila alterna scatti un po’ più artistici a momenti decisamente più “quotidiani”. In una delle foto più suggestive, la modella si mostra riflessa in una vetrata panoramica, avvolta in un cappotto chiaro e affiancata dal suo inseparabile cagnolino. Alle sue spalle si notano le montagne che tingono il cielo di blu e oro, mentre la valle di Bressanone si apre come fossimo ad ammirare un quadro.

Cambio di registro ed eccola in bikini, nero, nella piscina a sfioro del resort scelto. Uno scatto che rapisce, nonostante sia tremendamente semplice. Tutto frutto della naturale eleganza della Hasanovic. La gallery offre un racconto visivo completo, che dona spazio al suo cagnolino, ancora una volta, e poi a un piatto di ravioli con crema e briciole croccanti, camminate all’alba tra i boschi e prati d’autunno.

Attesa e amore

Un momento di decompressione necessario tra le Dolomiti, prima di tornare a occuparsi dei propri impegni lavorativi. Al tempo stesso, però, l’arrivederci alla montagna corrisponderà con il ritrovare il proprio compagno.

Sinner, reduce da una stagione intensa e da duri allenamenti recenti per le Finals, non vede di certo l’ora di riaverla al fianco. Difficile però pensare che i loro momenti privati verranno condivisi. Il campione azzurro e la modella danese hanno infatti scelto di tenere un profilo basso negli ultimi mesi. Hanno evitato dichiarazioni pubbliche e si sono tenuti alla larga dalle copertine.

Le loro foto sono ovunque, certo, ma singolarmente. Ciò non vuol dire, però, che manchino del tutto dei piccoli segni d’amore pubblici: cuori, commenti o riferimenti condivisi.

