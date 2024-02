Non è un segreto che il copione del Grande Fratello preveda, di tanto in tanto, delle sorprese per gli inquilini. Uno degli ultimi entrati in gioco, Stefano Miele, è riuscito a far breccia nel cuore di buona parte del pubblico grazie alla sua simpatia e schiettezza ma anche a una sensibilità che inevitabilmente si percepisce durante le sue conversazioni a cuore aperto con l’amica Beatrice Luzzi. Quel che Stefano non avrebbe potuto immaginare è che avrebbe riabbracciato la mamma Carla. E quel che non avrebbe immaginato Signorini è di scoppiare in lacrime, identificandosi nella loro storia.

Alfonso Signorini si commuove per Stefano Miele

Il Grande Fratello è un gioco, amato per molti versi ma anche criticato per altri. Questa edizione in particolare sta attirando numerose accuse da parte del pubblico, schierato apertamente con l’uno o l’altro inquilino, sia nei confronti degli autori che in quelli di Alfonso Signorini, il “burattinaio” del gioco all’ultima nomination.

Forse anche per questa ragione di tanto in tanto è bello percepire uno scorcio di vera umanità tra le mura iper sorvegliate della Casa più spiata d’Italia, come accaduto nella puntata di lunedì 19 febbraio. Come anticipato, uno dei protagonisti sarebbe stato Stefano Miele, entrato in gioco a dicembre e perciò tra i nuovi volti della Casa.

Miele ha spesso parlato del suo vissuto e di quanto sia stata importante la figura materna. La sua mamma è una donna forte, comprensiva e capace di un amore immenso, colei che è riuscita a farlo sentire protetto e al sicuro anche quando da giovanissimo aveva cominciato a sentire addosso il doloroso peso della discriminazione. Stefano è omosessuale e la sua storia ha colpito profondamente Signorini, scoppiato in lacrime in diretta TV: “Rivedo in quello che dici molto di me stesso – gli ha detto -, ma la differenza è che tu la madre ce l’hai e devi godertela finché c’è. (…) Le mamme sono proprio speciali, mi manca tanto“.

Stefano Miele incontra la mamma Carla

Una conversazione toccante quella tra Signorini e Miele, che ha raggiunto il culmine della dolcezza in una frase pronunciata proprio da quest’ultimo: “La mia mamma può essere anche la tua questa sera, se vorrai. Ti sono vicino”. Dopo queste parole ha decisamente meritato la sorpresa che era già in programma per lui: l’incontro con la mamma Carla dopo tanti mesi di lontananza.

Un lungo abbraccio tra grandi sorrisi: “Ti amo per quello che sei, gioia di mamma – ha detto la signora al proprio figlio -. Sei la gioia dei nostri cuori. Mamma e papà, incluso tuo fratello e tutta la tua famiglia, non vedevano l’ora che ti dessi un bacio da parte loro. Questo bacio è anche da parte di Nicolò [il suo fidanzato, ndr]”.

“Mi identifico in questa storia – ha ribadito poi Alfonso Signorini -. Tante volte ci siamo fatti problemi perché pensavamo di crearli a voi, ma in realtà erano problemi nostri, perché voi ci date solo amore. Che sia d’aiuto a tanti genitori che non accolgono i loro figli per la loro diversità”. “Alla fine il bene è quello che vince su tutto“, ha concluso mamma Carla.