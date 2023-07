Pier Silvio Berlusconi premia Alfonso Signorini: nuovo accordo firmato

Il nuovo corso di Pier Silvio Berlusconi è ormai in moto e si può dire come tutto abbia avuto inizio con il GF VIP. Durante il confronto con la stampa, aveva spiegato d’aver visto una puntata dell’ultima edizione, rendendosi conto di come la situazione dovesse cambiare radicalmente.

Tutto parte dalle scelte in fase di casting ma, ha spiegato, un ruolo cruciale è rappresentato dalla scrittura. Alfonso Signorini si è rapidamente trovato sulla stessa lunghezza d’onda. Sarà ancora lui alla guida del celebre reality, che avrà ancora vita lunga sulle reti Mediaset.

GF VIP rinnovato

Il tema Grande Fratello è stato spesso discusso negli ultimi mesi. Basti pensare alle nuove regole di comportamento imposte per la volata finale dell’ultima edizione, caratterizzata da punizioni di vario genere.

A sorpresa, poi, la vincitrice Nikita Pelizon non è stata accolta nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, come da tradizione. Un modo quasi per cancellare quest’annata funesta, utile però a cambiar rotta.

Pier Silvio Berlusconi ha reso chiaro il concetto e, avendo trovato il giusto accordo con Alfonso Signorini e la sua squadra, ha deciso di premiarlo. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, il Grande Fratello è stato rinnovato per quattro anni. Vedremo nuove edizioni almeno fino al 2026.

Una scelta non scontata ma che alcuni faticano a vedere in linea con il programma di trasformazione annunciato. L’arrivo di Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso e la sorprendente avventura in Mediaset di Bianca Berlinguer, sono segni della nuova importanza data all’informazione. Tasselli di un quadro che mira a un intrattenimento differente. Che dire, quindi, potrebbe trattarsi di un passo falso, di una conferma dell’enorme importanza di questo format per la rete o, magari, della prova di come tutto lo show sia stato ripensato e trasformato integralmente.

Non resta che attendere la prossima stagione per verificare in prima persona. Pier Silvio Berlusconi sembra però molto fiducioso, avendo firmato un rinnovo di quattro anni senza avere certezza che il pubblico gradirà la nuova veste del Grande Fratello.

Il nuovo GF

Come rinunciare al Grande Fratello. Per quanto venga aspramente criticato ogni stagione, continua a macinare uno share a dir poco soddisfacente, soprattutto tenendo conto che in cantiere non c’è un’alternativa all’altezza.

Chi potrebbe garantire due prime serate a settimana con il 20% di ascolti? Le fiction, per quanto amate, non paiono in grado di attirare così tante fasce differenti di pubblico. Questa è infatti la vera arma del reality condotto da Alfonso Signorini. Così come Temptation Island, sa attirare spettatori molto variegati. Che sia per il gusto del trash, che dovrebbe sparire, si dice, o per la narrativa portata avanti dagli autori.

Il GF lo si guarda, ama, odia e commenta. Ecco il ciclo al quale Mediaset non può rinunciare. La prossima sarà un’edizione test che, dato il rinnovo, verrà sfruttata per capire cosa modificare e migliorare per raggiungere un compromesso tra spettatori e dirigenza, possibilmente ben prima del 2026.

Confermiamo quindi l’attesa per le nuove puntate, con Signorini che avrà l’onore di svelare al pubblico quanto di nuovo è stato fatto. Berlusconi odia i termini VIP e NIP, quindi il prossimo sarà semplicemente Grande Fratello, come in passato.

Se da una parte però ci saranno personaggi noti, dall’altra spazio a persone in grado di raccontare la vita reale, quella lavorativa. Non aspiranti influencer, bensì lavoratori e lavoratrici, genitori impegnati tutto il giorno, così da spingere il pubblico a sentirsi rappresentato realmente, come un tempo.