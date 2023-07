Pier Silvio Berlusconi: “Basta trash a Uomini e Donne”. Chi è a rischio

Pier Silvio Berlusconi ha intentato una vera e propria battaglia contro il trash. Dopo aver preso di mira reality show come il GF Vip o l’Isola dei Famosi, imponendo una linea molto più attenta e sensibile nel rispetto degli spettatori, è il turno del dating show per eccellenza, ovvero Uomini e Donne. C’era da aspettarselo? Non proprio, anche perché Maria De Filippi è la Regina incontrastata degli ascolti su Mediaset. A rischio, però, potrebbe esserci l’opinionista per eccellenza.

Uomini e Donne, il veto di Pier Silvio Berlusconi

Una linea più moderata è l’intento principale di Pier Silvio Berlusconi, che ormai ha “fatto fuori tutte”, come suggerito da Guendalina Tavassi sui suoi social. L’obiettivo dell’Ad di Mediaset è di ripulire la televisione dal trash imperante, con tutti i rischi che comporta questa scelta, perché non è detto che metterà d’accordo tutti gli spettatori (e del resto non è nemmeno fattibile).

Tuttavia, Berlusconi non avrebbe preso da mira solo alcuni programmi, ma anche quelli di Maria De Filippi. In particolare, a essere stato oggetto di critiche, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, troviamo il nome di un programma che negli ultimi anni non ha trovato il favore del pubblico al 100%: Uomini e Donne.

“Basta con il trash”, questo sarebbe l’ultimatum di Pier Silvio Berlusconi a Tina Cipollari, l’opinionista che del trash, in effetti, ha fatto la sua cifra stilistica. Pensiamo alle battute tra lei e Gemma Galgani, o alle discussioni accese in studio. Oltretutto, per dare nuova linfa al dating show, avrebbe approvato una sorta di spazio per sensibilizzare sui cani e sugli animali. Da tempo, in effetti, si chiede a gran voce un cambiamento: eccolo servito da Pier Silvio in persona, che mai come in queste ultime settimane si sta imponendo per cambiare davvero le cose (si spera in meglio).

Tina Cipollari a Uomini e Donne: la replica

In realtà, da qualche giorno si discute di un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, che però lei stessa ha in parte smentito al Pride Village di Padova. “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora”, ha replicato fermamente. Nessun avviso, ma l’ultimatum ci sarebbe davvero.

Uomini e Donne dovrebbe cominciare l’11 settembre, sebbene la data non sia ancora ufficiale né confermata. La Cipollari tornerà? Indubbiamente Maria De Filippi non rinuncerà a una delle sue punte di diamante. Insieme a Gianni Sperti, Tina Cipollari – volente o nolente – è uno dei volti del programma.

Le anticipazioni su Uomini e Donne

Ben poche sono le anticipazioni ufficiali su Uomini e Donne: anzi, quasi nulla. Il parterre verrà cambiato? Ci sarà ancora il Trono Over o ci sarà un ritorno al passato, proprio come al Grande Fratello? Per il momento grande riserbo anche sui nomi dei tronisti: tra le altre cose, le ultime coppie sono scoppiate a pochi giorni dalla scelta. Non si cerca più l’amore ma la fama? Una domanda che molti affezionati del dating show si sono chiesti. Di certo, Maria De Filippi non si tirerà indietro e troverà il modo di offrire un prodotto all’altezza delle aspettative. Con l’occhio vigile di Pier Silvio, ovviamente.