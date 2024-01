Chi è Naska, il cantante che ha scritto la sigla del FantaSanremo 2024

Fonte: IPA Naska

Con l’arrivo della settimana più amata dai fan della musica italiana si accendono aspettative e attese non solo riguardo alle canzoni che i 30 Big in gara porteranno sul palco, ma anche per come i protagonisti assoluti della kermesse sanremese decideranno di muoversi e comportarsi sul palco. Re assoluto di questo aspetto del festival è il FantaSanremo, gioco in cui gli spettatori “scommettono” i cantanti scelti nella propria squadra provando a fare più punti possibili grazie alle loro prodezze canore e non. Quest’anno la canzone portatrice del FantaSanremo è stata scritta da Naska, cantante marchigiano che regala al gioco del festival un inno pop-punk.

Chi è Naska

Classe 1997, Naska è il nome d’arte di Diego Caterbetti, un cantante nato a Civitanova Marche. Amante della musica fin da bambino grazie al padre musicista, Naska si avvicina al mondo del canto e dei suoni negli anni delle superiori: dopo aver studiato al liceo artistico, infatti, decide di trasferirsi a Milano per coltivare il suo percorso musicale. Influenzato dalle sonorità pop punk e dal rock, la sua carriera inizia nel 2015 con l’EP The Purge. Nel 2018 firma un contratto con la Yalla Movement di Big Fish e Jake La Furia, ma è nel 2020 che le cose decollano: l’anno in cui pubblica il suo primo EP ALO/VE per Sony Music e apre il suo canale Twitch, in cui tiene compagnia ai fan con contenuti di intrattenimento volti a finanziare la sua carriera artistica.

Nel 2022 pubblica poi il suo album di debutto Rebel, un progetto che si avvicina alle sonorità di gruppi iconici del punk rock come i Green Day, Sum41, Blink182, Pixies e Nirvana. Ora, Naska firma la sigla ufficiale del FantaSanremo 2024, ereditando il titolo degli Eugenio in Via di Gioia dello scorso anno che avevano fatto cantare Amadeus e gli amanti della parte più goliardica del festival con C’è un tam tam. l’Official Anthem del FantaSanremo 2024 segue le sonorità tipiche di Naksa, riportando gli spettatori a una musica pop punk tutta da pogare, magari non all’interno del teatro.

Parlando di questa collaborazione, i fondatori del FantaSanremo hanno raccontato: “La collaborazione con Naska è nata in primis perché siamo suoi fan e poi perché è marchigiano come noi. Abbiamo notato che quest’anno non ci saranno artisti della nostra regione che si esibiranno sul palco dell’Ariston e quindi abbiamo voluto portare una ventata di marchigianità non solo nell’ambito del FantaSanremo, ma anche in quello più strettamente musicale.”

Testo del “Official Anthem” del FantaSanremo 2024

Di giorno, di notte

Di giorno, di notte

FantaSanremo

Non dormiamo mai, oh no

Sanremo è un manicomio

Sono ribaltato, sdraiato

A terra come i Doors

La gente che ne parla in giro, in faccia ha quel sorriso

Di chi pensa: “Per fortuna Dargen ce l’ho io”

Ama fa le flessioni, poi Blanco spacca i fiori

Con i Jalisse che aspettano di fuori

C’avete ragione

Aspetto Beppe in eurovisione

FantaSanremo

Di giorno, di notte

Di giorno, di notte

Di giorno, di notte

Più forte, più forte

A me che mi frega soltanto di un punteggio alto

Per andare a letto contento

Di giorno, di notte

FantaSanremo

FantaSanremo