Il Festival di Sanremo come sempre va in onda in diretta su Rai 1, ma chi volesse vederlo dal vivo può acquistare i biglietti delle serate sulla piattaforma dedicata

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca poco meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2024. Il direttore artistico Amadeus ha già rivelato le date e i co-conduttori di questa nuova edizione della kermesse musicale e gli appassionati non hanno perso tempo per formare le proprie squadre al FantaSanremo, per partecipare “virtualmente” alla gara dei cantanti.

E se volessimo partecipare sul serio? Presto partiranno le vendite dei biglietti delle cinque attesissime serate in programma al Teatro Ariston, per assistere dal vivo al Festival. E tutto ovviamente si potrà fare online.

Sanremo 2024, il prezzo dei biglietti

A differenza dello scorso anno, per il quale erano disponibili soltanto gli abbonamenti al Festival di Sanremo per partecipare a tutte e cinque le serate in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio, stavolta si possono acquistare i biglietti singoli. Non resta che scegliere tra platea e galleria: nel primo caso il biglietto ha un costo di 200 euro, nel secondo invece costa 110 euro.

Discorso a parte per la grande finale in programma il 10 febbraio: il biglietto in galleria ha un costo di 260 euro, mentre per un posto in platea si pagano ben 730 euro.

Quando e dove acquistare i biglietti del Festival di Sanremo

L’acquisto dei biglietti per il Festival di Sanremo 2024 prende il via martedì 23 gennaio a partire dalle 9 del mattino, disponibili sulla piattaforma dedicata fino a esaurimento delle disponibilità. Come specifica il comunicato stampa della Rai, se ne possono acquistare fino a un massimo di 2 a persona.

La piattaforma online funziona in modo molto semplice: basta collegarsi al sito ed effettuare la registrazione (con email e password), poi procedere all’inserimento dei propri dati personali (nome, cognome, cittadinanza, codice fiscale, numero di telefono, documento d’identità) e, infine, acquistare il biglietto o i biglietti mediante carta di credito. Ad acquisto effettuato, la persona riceve un “biglietto digitale” nella casella di posta elettronica, ma sarà comunque possibile scaricarlo in qualsiasi momento sul profilo registrato sul sito.

Biglietti per disabili e cambio nominativi

La piattaforma di acquisto per i biglietti del Festival ha previsto una sezione per i portatori di disabilità motoria, per i quali sono previsti posti dedicati. Inoltre è prevista anche la possibilità di cambiare il nominativo di un biglietto già acquistato, seguendo le indicazioni sul sito entro e non oltre 48 ore prima dell’inizio della serata di riferimento.

Per accedere al Teatro Ariston basterà esibire il biglietto sia in formato elettronico (sullo smartphone) che stampato su carta, accompagnato dal documento di identità indicato in fase di registrazione. Come riporta il comunicato della Rai, si può scrivere una mail all’indirizzo festivalsanremoticket@aristonsanremo.com per eventuali problemi con la ricezione o il download dei biglietti. L’organizzazione del Festival, inoltre, si riserva il diritto di annullare i biglietti già acquistati per “cause di forza maggiore”, garantendo il rimborso.

Sanremo 2024, il programma del Festival di Amadeus

Amadeus si prepara a offrire al suo affezionato pubblico un’altra edizione del Festival di Sanremo ricca di grandi nomi della musica italiana.

Il cast dei cantanti in gara è al completo dopo la selezione dei tre Giovani, così come la lista dei super ospiti del palco galleggiante a bordo della Costa Smeralda e quella dei co-conduttori, che il direttore artistico ha completato nell’annuncio andato in onda prima di Natale nel corso del TG1: si apre con Marco Mengoni seguito da Giorgia e Teresa Mannino, poi è la volta di Lorella Cuccarini nella serata delle cover e infine l’inseparabile Fiorello (colto alla sprovvista) nella serata finale.

L’appuntamento è dal 6 al 10 febbraio come sempre in diretta su Rai 1 oppure in streaming sulla piattaforma RaiPlay.