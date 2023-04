Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato: gli indizi sul misterioso amore

Fonte: IPA Alessandra Amoroso, chi è il nuovo (presunto) fidanzato

Alessandra Amoroso, una carriera in continua ascesa e uno stuolo di fan letteralmente innamorati di lei. Stando alle ultime indiscrezioni, però, per la cantante salentina di amore ce ne sarebbe anche un altro e decisamente più romantico. Tra indizi trapelati a mezzo social e avvistamenti degni del miglior agente segreto, prende sempre più forma l’identikit di un nuovo (presunto) fidanzato.

Alessandra Amoroso, gli indizi sul nuovo amore

Si sa, basta davvero poco per dar vita ai gossip, talvolta anche a quelli più improbabili. Talvolta gli indizi captati dai curiosi vengono confermati – basti pensare al nuovo amore di Anna Tatangelo, felice al fianco del giovane (e bellissimo) Mattia Narducci -, altre volte risultano un bel buco nell’acqua. Stavolta tocca ad Alessandra Amoroso, al centro di una nuova presunta liaison amorosa.

La cantante salentina, che si è fatta conoscere dal grande pubblico anni or sono ad Amici, da sempre si contraddistingue per la sua proverbiale riservatezza. È noto che per cinque anni abbia fatto coppia fissa con il produttore musicale Stefano Settepani, conosciuto proprio dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi, e che alla fine i due abbiano deciso di separare le loro strade. Talvolta “l’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento”, come lei stessa aveva affermato in un’intervista al settimanale Grazia.

Dopo un paio di anni da single, sembra che sia giunto il tempo per far battere di nuovo il cuore. O almeno è quel che credono (e sperano) i suoi affezionati fan. Proprio alcuni di essi hanno notato una storia su Instagram con la foto di un cuore e una frase sospetta: “Il momento giusto è all’improvviso”, ha scritto la Amoroso. Quasi immediatamente dopo, inoltre, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano a dare quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una conferma: alcune fonti, rimaste volutamente anonime, avrebbero avvistato la cantante di Galatina in dolce compagnia.

Chi è il nuovo presunto fidanzato di Alessandra Amoroso

L’indiscrezione resta tale finché non trova una conferma o una smentita. Alessandra Amoroso al momento non ha commentato quanto si vocifera tra social e siti di gossip, mentre le voci si fanno sempre più insistenti aggiungendo di volta in volta qualche indizio in più.

Il nuovo presunto fidanzato della cantante salentina sarebbe un ragazzo di nome Valerio, originario di Eboli ma di stanza a Olévano sul Tusciano, in provincia di Salerno, dove lavora come tecnico del suono. I due si sarebbero conosciuti proprio per via del loro lavoro, incrociandosi dietro le quinte di un concerto.

Se son rose fioriranno, come si suol dire, ma al momento non ci sono prove effettive di questa nuova relazione romantica, tutta da confermare. Del resto non è la prima volta che ad Alessandra viene “affibbiato” un fidanzato. L’ultima volta c’era chi avrebbe messo la mano sul fuoco sul fatto che stesse con il collega Aiello, tra video rubati e selfie equivoci, dediche e inviti a cena. Tutto smentito dalla diretta interessata, con un tweet ironico: “Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”.