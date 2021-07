Alessandra Amoroso svela perché è finita con Stefano (e dà una bella lezione)

editato in: da

Nessuno può fermare più Alessandra Amoroso: fortissima, invincibile, piena di sogni che (per fortuna) si stanno realizzando. Sono passati anni dalla ragazzina che era entrata ad Amici, con una voce graffiante e l’obiettivo ambizioso di vincere – come poi è stato. Negli ultimi tempi, la Amoroso è in vena di confessioni: ha parlato dell’importanza di essere entrata in analisi, ha condiviso la sua gioia per il concerto a San Siro nel 2022. E adesso ha svelato i motivi per cui si è lasciata con Stefano Settepani.

Le storie d’amore, lo sappiamo bene, finiscono tanto quanto per noi “non famosi” che per gli artisti. Di fronte a un sentimento tanto potente e comune, siamo tutti uguali e non esistono differenze. La rottura tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è stata molto chiacchierata dalla cronaca rosa: a distanza di più di un anno, scopriamo che cosa li ha portati alla decisione di allontanarsi.

“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta, magari a un nuovo amore“. I fan della Amoroso la conoscono molto bene per la sua riservatezza: non è facile parlare apertamente delle questioni di cuore. Ha sempre preferito mantenere riserbo sulla sua vita privata. Ed è bello vedere che, nonostante tutto, abbia conservato un bel ricordo di quell’amore.

A colpire, tuttavia, è stato il suo discorso sulle storie d’amore senza lieto fine, una preziosa lezione che noi tutte non dovremmo dimenticare. “Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì, e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno dei figli. Credo sia bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato“.

Una filosofia che non possiamo non condividere: se dopotutto abbiamo voluto bene a una persona, perché rilegarla in un buco nero, come se non fosse mai esistita? “Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”. Per la Amoroso è un periodo d’oro: il 13 luglio 2022 salirà sul palco italiano per eccellenza, San Siro, portando la sua gioia, grinta e allegria. Una vera forza della natura!