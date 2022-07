“Battiti Live”, Alessandra Amoroso in minidress oro verso San Siro (con un messaggio)

Fonte: IPA Alessandra Amoroso, il look al "Battiti Live"

Battiti Live è entrato nel vivo. Tanti gli ospiti che sono saliti sul palco per far cantare e ballare il pubblico, che li ha attesi per tutto il giorno sotto il sole. A spiccare tra tutti è stata Alessandra Amoroso con il suo look perfetto per la serata e un grande messaggio.

Alessandra Amoroso, il look al “Battiti Live” è perfetto

Alessandra Amoroso è da sempre attenta ai suoi look, e in ogni occasione riesce a stupire tutti con abiti che sembrano essere cuciti appositamente per lei. Sempre truccata in modo giusto, pettinata con cura e vestita seguendo uno stile che non è mai risultato incoerente con il suo modo di essere.

Elegante, ma senza mai strafare, Alessandra Amoroso ha raggiunto Battiti Live, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, lasciando tutti senza fiato con un minidress oro che non è passato inosservato. Abito a maniche lunghe, con delle delicate trasparenze, e tacchi vertiginosi dello stesso colore. Il pubblico l’ha accolta calorosamente, come ogni volta in cui si è esibita nelle varie occasioni in tutti questi anni di carriera.

Dopo essersi esibita sulle note di Camera 209, il suo ultimo singolo che fin dal primo momento si è rivelato una vera hit estiva, Alessandra Amoroso ha lanciato anche un bellissimo messaggio per tutti i suoi fan (e non), in riferimento alla felicità protagonista del suo brano. “Cercate la felicità in voi stessi. Non dipende da nessuno”, ha detto la cantante, seguita da applausi da parte di tutto il pubblico.

Alessandra Amoroso, tutto pronto per San Siro

Tutto è pronto per il grande passo di Alessandra Amoroso: il 13 luglio l’artista si esibirà a San Siro per la prima volta, per coronare un grande sogno e festeggiare insieme ai suoi fan un percorso nella musica che dura ormai da tanti anni e che l’ha vista raggiungere tantissimi successi.

“Tra 48 ore il nostro primo stadio. Mio e di tutte le persone che hanno lavorato insieme a me. Tutti, nessuno escluso. Grazie, erano due anni e mezzo che non ero così felice”, ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, in uno dei tanti post dedicati al grande evento che ha atteso per molto tempo e che la renderà la seconda artista donna in Italia a salire su un palco importante come quello di San Siro.

E nonostante sia stata protagonista di polemiche in relazione a un autografo negato a una fan, che ha portato ad alcuni commenti negativi nei confronti della sua persona (ma anche tanti in sua difesa), Alessandra Amoroso può davvero vantare un immenso amore da parte del suo pubblico che da anni la sostiene in ogni suo traguardo e che mano a mano è diventato sempre più grande. Dopotutto è noto a tutti il suo rapporto con i fan che considera una famiglia vera e propria (la sua Big Family, come la chiama lei) e il suo primo San Siro è la prova tangibile di come sia riuscita a seminare molto in tutti questi anni.