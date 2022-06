Alessandra Amoroso nega l’autografo: è polemica. Ma tutti la difendono

Fonte: IPA Alessandra Amoroso, polemica social per un autografo negato

Al centro di una polemica social questa volta c’è Alessandra Amoroso, colpevole di aver negato un autografo a una sua fan in occasione del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo. Il video di quel momento ha fatto il giro del web e subito tanti commenti si sono alternati: da una parte chi ha incentivato la polemica e ha avuto un’opinione negativa sul suo comportamento, dall’altra invece tutti coloro che l’hanno difesa a spada tratta.

Alessandra Amoroso: perché ha negato l’autografo

Il mondo dei social è così: il giorno prima ti amano tutti e il giorno dopo basta una frivolezza per finire come bersaglio al centro di una polemica che poi, come il web ci insegna, è destinata a finire nel dimenticatoio entro qualche ora o al massimo qualche giorno.

Dopo le polemiche su Damiano dei Maneskin, questa volta è toccato ad Alessandra Amoroso, la quale è stata accusata da molte persone di essere stata irrispettosa nei confronti di una fan che le chiedeva di autografarle un cuscino; la cantante, così come si vede nel video riportato poi sui social, ha rifiutato di lasciare un autografo sull’oggetto cercando di spiegare alla ragazza il motivo di tale rifiuto. “Se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, solo alcune delle parole che la fan in questione ha capito e accettato.

Se la ragazza ha compreso il motivo dietro al rifiuto, però, qualcun altro ha prontamente colto l’occasione per innalzare una polemica sul comportamento di Alessandra Amoroso che, a prescindere dal fatto che possa piacere o meno come cantante, negli anni si è sempre dimostrata disponibile con i suoi fan, fermandosi per foto e autografi anche fino a notte fonda.

In tanti, infatti, sostenitori e non, l’hanno difesa da certe accuse che la dipingevano come una artista ingrata che non avrebbe avuto motivo di rifiutare quell’autografo, considerando che avrebbe impiegato pochi secondi per farlo.

Alessandra Amoroso, la replica alle polemiche

Come era prevedibile, Alessandra Amoroso ha poi replicato a questo giro di polemiche sui social, e lo ha fatto pubblicando un lungo messaggio nelle storie Instagram e sul suo profilo Twitter.

“Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo”, ha così esordito la cantante. “Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”, ha continuato.

Un discorso che, effettivamente, non fa una piega, soprattutto considerando il fatto che ha dimostrato in tante altre occasioni di non essere come qualcuno ha cercato di descriverla. “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre“, ha così concluso l’Amoroso, ricevendo tantissimi messaggi di sostegno da parte dei fan e non solo.

In tanti hanno capito il suo punto di vista, e sicuramente un singolo episodio (soprattutto se di piccola entità) non dovrebbe scatenare tanto odio sui social, almeno non al punto di cadere nelle offese. Bisognerebbe ridimensionare certe situazioni e pensare al fatto che sì, avrebbe impiegato quattro secondi per un autografo, ma Alessandra Amoroso (fin dai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi) ha sempre dimostrato di essere l’opposto di come qualcuno, oggi, ha cercato di descriverla.