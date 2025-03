Alessandra Amoroso incinta, l’aggiornamento del calendario dei suoi concerti

Fonte: ANSA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha annunciato ufficialmente l’arrivo della sua prima bambina. Una notizia che ha voluto condividere con i suoi fan attraverso un bellissimo post social che ha fin da subito acceso entusiasmo e felicità in coloro che la seguono da sempre e in numerosi colleghi pronti a congratularsi con lei e il fidanzato Valerio Pastore.

Emozionata per il nuovo e dolcissimo arrivo, la cantante ha quindi dovuto rivedere i suoi impegni lavorativi per i prossimi mesi: il calendario delle date del suo Fino a qui summer tour è quindi stato modificato per permetterle di continuare a far cantante gli spettatori, lasciando spazio alla sua nuova avventura personale.

Alessandra Amoroso, cambio del calendario dei concerti

Il 2025, per Alessandra Amoroso, si preannuncia come un anno denso di stravolgimenti e nuove dolcissime sfide: la cantante ha infatti annunciato di essere incinta della sua prima bambina con il fidanzato Valerio Pastore. Un evento che, oltre a emozionare, necessita della dovuta tranquillità in preparazione di uno dei momenti più belli della sua vita.

Proprio per questo motivo Alessandra, insieme a Friends and Partners, ha deciso di rivedere il calendario del suo Fino a qui summer tour, che l’avrebbero dovuta tenere impegnata da giugno a fine settembre in uno spettacolo musicale che tocca gran parte d’Italia.

La maggior parte dei concerti del tour verranno mantenuti, ad eccezione delle tre date finali programmate per il 18 agosto a Roccella Ionica, il 6 settembre a Macerata e il 24 settembre a Piazza del Plebiscito a Napoli che, invece sono cancellate.

Rimangono invece programmate le tappe estive a partire dalle prime settimane di giugno:

11 giugno – Roma – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 – Ferrara – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

3 luglio 2025 – Marostica (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 – Trento – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 – Taormina (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

18 luglio 2025 – Asti – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – Cernobbio (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 – Codroipo (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 – Marsciano (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 – Forte dei marmi (LU) – Villa Bertelli

5 agosto 2025 – Lanciano (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 – Lecce – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

Ovviamente, tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti per le date cancellate potranno richiedere il rimborso.

Alessandra Amoroso pronta ad accogliere Penelope

La decisione di cancellare le ultime date del tour non spengono l’entusiasmo e l’affetto che i fan continuano a provare per Alessandra Amoroso e Valerio Pastore. I due, legati dal 2021, dopo una serie di indiscrezioni e sospetti legati alla gravidanza, hanno scelto di annunciare ufficialmente la bella notizia con una dolcissima foto che li vede, per la prima volta, in tre.

La loro bambina, che si chiama Penelope, nascerà proprio a settembre e Alessandra sembra esserne già molto innamorata: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino” ha scritto sotto il post di annuncio del nuovo arrivo in famiglia: una notizia stupenda, che regala al suo 2025 tante bellissime soddisfazioni.