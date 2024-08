Fonte: IPA Melissa Satta, Giulia De Lellis e Umberta, la madre di Carlo Beretta

Procede a gonfie vele la love story tra Melissa Satta e Carlo Beretta. E l’ex Velina di Striscia la notizia, nonostante sia undici anni più grande del rampollo, sarebbe riuscita anche a convincere la famiglia del nuovo amore in barba a chi sosteneva il contrario e nei giorni scorsi aveva parlato di una certa avversione da parte di Umberta Gnutti Beretta, da sempre molto legata al figlio (che in passato ha amato l’influencer Giulia De Lellis).

La madre di Carlo Beretta approva Melissa Satta

Melissa Satta e Carlo Beretta sono stati paparazzati di nuovo insieme in Sardegna. Lei è cresciuta sull’isola mentre lui possiede qui una villa di famiglia. Insieme alle nuove immagini della coppia, il settimanale Chi ha pubblicato anche alcune indiscrezioni arrivate grazie ad alcune persone molto vicine a Melissa e Carlo, che sussurrano di un sentimento puro e sincero e soprattutto molto forte.

“Gli amici più stretti assicurano che la madre di Carlo approvi la sua recente relazione con Melissa Satta, che considera una ragazza seria e impegnata nel lavoro. Si dice anche che fosse contenta della ex di Carlo, Giulia De Lellis, e che ci resti male ogni qualvolta qualcuno sostenga che lei sia in disaccordo con le scelte sentimentali del figlio”.

La signora Umberta, che è molto orgogliosa del figlio, sarebbe felice “quando vede sereno il figlio Carlo e, per questo, accoglie sempre volentieri Melissa trattandola già come una di casa. Le premesse per un futuro insieme ci sono, ma il resto lo dirà solo il tempo”. Del resto, al di là della complicità e la sintonia, quella tra Satta e Beretta è una storia sbocciata solo la scorsa primavera.

Per ora una cosa è certa: la signora Umberta non ha alcuna intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a Melissa Satta, come insinuato da qualcuno poco tempo fa. E a tal proposito la relazione tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis, durata quattro anni, non sarebbe finita per colpa della suocera come si vocifera. Probabile che sia semplicemente finito l’amore o l’idea di un progetto di vita in comune.

Carlo Beretta si è prontamente consolato tra le braccia di Melissa Satta mentre Giulia De Lellis è ancora single e si destreggia tra alcuni flirt come quello con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, e quello con il rapper Tony Effe.

Fonte: IPA

Chi è Umberta Gnutti Beretta, la suocera di Melissa Satta

Umberta Gnutti Beretta è nata a Brescia il 10 febbraio 1968 in una storica famiglia di imprenditori. Ha studiato a Brescia, Losanna, Ginevra, Roma, Londra e Lugano. Nel 1991 si è laureata alla Franklin University di Lugano con un BA in business e successivamente ha lavorato nell’azienda di famiglia. Per quattro anni ha vissuto negli Stati Uniti, a New York.

“Rientrata in Italia, ho iniziato a seguire i miei interessi personali ma anche a occuparmi in maniera seria di charity. Da una ventina di anni sono attivamente impegnata in varie associazioni no profit e fondazioni con focus sulla raccolta fondi. Sono da sempre appassionata di arte e anche a questa passione dedico tempo ed energie” – si legge sul suo sito personale – “Ho un figlio, Carlo, al quale mi auguro poter lasciare buoni insegnamenti e i mezzi per crearsi delle curiosità”.

Umberta è sposata con Pietro Gussalli Beretta, uno degli eredi della famiglia Beretta, nonché amministratore delegato di Beretta Holding. Da sempre amante dell’arte è da tempo una grande promotrice di alcune iniziative artistiche.

Fonte: IPA

Chi è Carlo Beretta, il nuovo fidanzato di Melissa Satta

Classe 1997 (undici anni meno di Melissa Satta) Carlo Beretta è l’erede della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Attualmente è digital project manager per l’azienda di famiglia.

È diventato noto grazie al mondo del gossip: per qualche mese ha frequentato la modella brasiliana Dayane Mello, poi per quattro anni ha amato Giulia De Lellis.