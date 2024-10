Melissa Satta e Giulia De Lellis, faccia a faccia a Milano: cala il gelo

All'ultima Fashion Week, Melissa Satta e il compagno Carlo Beretta davanti alla ex di lui, Giulia De Lellis: tutti i dettagli dell'incrocio pericoloso

Fonte: IPA Carlo Beretta e Melissa Satta hanno incontrato Giulia De Lellis alla Milano Fashion Week

Imbarazzo all’ultima settimana della moda milanese. Giulia De Lellis si è letteralmente trovata davanti l’ex fidanzato Carlo Beretta con la sua nuova fiamma, la soubrette sarda Melissa Satta. Una situazione piuttosto scomoda, che non è stata facile da affrontare. Per giunta nel bel mezzo di un evento pubblico. Solo un anno fa il rampollo appariva sorridente e sereno accanto all’influencer mentre oggi fa sul serio con l’ex moglie di Kevin-Prince Boateng, tanto da aver già conosciuto il figlio di dieci anni Maddox.

L’incontro-scontro tra Melissa Satta e Giulia De Lellis

A raccontare il retroscena su Melissa Satta, Carlo Beretta e Giulia De Lellis è stato il settimanale Diva e Donna. “Melissa e Carlo hanno fatto faville alla settimana della moda di Milano”, si legge sulla rivista. Ad un certo punto, però, “si sono trovati di fronte la De Lellis”. Fidanzata di Beretta per ben cinque anni fino allo scorso inverno. “Tra loro, a quanto pare, è calato il gelo: non ci sarebbe stato neppure un saluto”, ha precisato il magazine.

Un incontro-scontro decisamente imbarazzante. Giulia De Lellis, tra l’altro, era sola, senza il nuovo fidanzato Tony Effe, con il quale fa coppia fissa dallo scorso giugno. Inseparabili, invece, Melissa Satta e Carlo Beretta che negli ultimi mesi hanno trascorso insieme vacanze infinite facendo base soprattutto in Sardegna, terra natale di lei. L’ex Velina di Striscia la notizia ha anche già conosciuto i genitori di Beretta che, secondo i gossip, l’avrebbero prontamente accolto a braccia aperte.

In particolare avrebbe fatto colpo sulla “temibile” Umberta, la madre di Carlo, che sarebbe felice della serenità ritrovata del figlio. Tra l’altro in passato si è parlato di una presunta gelosia di Melissa Satta nei confronti di Giulia De Lellis, tanto che la 38enne avrebbe spinto il nuovo compagno a cancellare tutte le foto con l’ex fidanzata sui social.

Melissa Satta e Giulia De Lellis unite dallo stesso destino

Intanto per ora una cosa è certa: la rottura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è avvenuta in maniera tutt’altro che pacifica. Dopo una storia piuttosto lunga i due hanno scelto di non salutarsi e di ignorarsi, cancellando con un colpo di spugna una relazione intensa e importante, terminata – a quanto pare – ad un passo dal matrimonio (e con una convivenza ben avviata).

Nessuno dei due ha mai svelato i motivi dell’addio ma la De Lellis non ha nascosto il grande dolore provato e ha definito l’ultimo anno uno dei più difficili della sua vita. Poi è arrivato Tony Effe, che ha saputo regalare gioia e spensieratezza e il cuore di Giulietta ha ripreso a battere. Perché la 28enne di Pomezia non ha mai smesso di credere nell’amore nonostante le batoste del passato.

Un po’ come Melissa Satta che, nel corso del tempo, ha dovuto affrontare svariate delusioni sentimentali. Come la fine del suo matrimonio con Boateng, dove ha provato fino alla fine a far funzionare le cose ma invano. E la liaison con l’imprenditore Mattia Rivetti, che si sarebbe tirato indietro dopo la richiesta di andare a vivere insieme. Sena dimenticare il tennista Matteo Berrettini: un rapporto macchiato dai pettegolezzi e dalle malelingue.