Gabrielle Bonheur Chanel, comunemente conosciuta come Coco Chanel , è nata il 19 agosto 1883 ed è morta a Parigi il 10 gennaio 1971. La stilista francese. Ma l'influenza dell'artista ha preso parte anche al processo di emancipazione femminile. Sdoganò infatti l'utilizzo dei pantaloni per le donne e utilizzò i tagli dritti degli abiti da uomo per completi eleganti e molto femminili. Dopo la sua morte, la casa di moda ha continuato a creare dei capi ispirati dal suo stile.