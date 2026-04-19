Paola Iezzi è in una bella fase della sua vita. Si sente realizzata e, di fatto, ha la sensazione d’essere finalmente divenuta la persona che desiderava essere. È stato un lungo percorso, che l’ha vista passare attraverso fasi complesse.

Il grande successo, poi la crisi artistica e privata con Chiara, e la realtà del disturbo alimentare vissuto. Non è mai stato un problema gigantesco, ha spiegato, ma di certo si rifugiava nel cibo per compensare determinate mancanze e ansie. Oggi la sua realtà è ben diversa, dal rilancio con Sanremo a X Factor. In questo lungo cammino, però, ciò che non è mai mancato è l’amore. Il suo Paolo è al suo fianco infatti da quasi 20 anni.

La vita con Paolo Santambrogio

Paola Iezzi è profondamente felice e innamorata. Il suo compagno è il fotografo e regista Paolo Santambrogio, che la rende tremendamente serena. È molto attento a lei e prova a prendersene cura in tutti i modi, anche sacrificando un po’ di romanticismo.

“Per il primo compleanno da quando eravamo fidanzati mi ha regalato un massaggiatore automatico per piedi. Sa che soffro molto, dovendo sempre portare i tacchi alti, però in un’occasione del genere ti aspetti altro (ride, ndr)”.

Un pacco enorme che un po’ l’ha illusa, e invece era un prodotto ortopedico ben specifico. A suo modo, però, ha fatto centro: “È stato molto tenero. Lui è stupendo”.

Insieme dal 2007, hanno vissuto tutto insieme. Sono decisamente solidi e, nonostante lui scatti foto a modelle splendide per lavoro, non le ha mai dato motivo d’essere gelosa: “Anch’io ho il mio pubblico, devo dire. Lui è un po’ geloso ma non lo darebbe mai a vedere. È una persona molto stabile. È la mia roccia”.

La proposta di matrimonio e la mancata maternità

Una coppia che ha superato le prove del tempo e che alcuni si aspettavano di vedere all’altare. La verità è che una proposta di matrimonio c’è stata, ma poi lei ha fatto un passo indietro. Nessun dubbio sui propri sentimenti ma un problema generale col concetto di matrimonio: “Mi mette in uno stato d’ansia”.

È tutta una questione di scelte, dunque, come per quanto riguarda la maternità. Paola Iezzi ha deciso di non essere moglie e madre: “C’è stato un momento in cui ce lo siamo chiesto. Lui ha accettato la mia scelta. Al tempo il mio progetto con Chiara si era allentato, quindi capivo che le cose scricchiolavano e avrei dovuto faticare per ricrearmi. Lui si stava costruendo in quella fase e sapevamo che con dei figli tutto questo non sarebbe stato possibile. Sapevo che non sarei stata presente per mio figlio, dunque non rimpiango nulla. Ho fatto la scelta giusta”.