Yakuza, il nuovo singolo di Elodie e Sfera Ebbasta: testo e significato

Nuovo singolo per Elodie: la cantante, reduce dai suoi successi cinematografici e dal tour che l’ha vista protagonista negli stadi e nei palazzetti di tutta Italia, torna con un nuovo pezzo in collaborazione con Sfera Ebbasta.

La cantante e il rapper festeggiano un anno di grandi traguardi con Yakuza, un singolo estivo che riporta in primo piano il sound pop-urban, mescolando sensualità e sonorità street. Ecco testo e significato.

“Yakuza”, significato del singolo di Elodie e Sfera Ebbasta

Con un successo nazionale come quello degli ultimi mesi, era difficile pensare che Elodie si sarebbe fermata qui. Dopo aver ricevuto un Nastro d’Argento e aver aperto il suo tour con tappe da sogno come quella a San Siro, torna in radio con un nuovo singolo.

Il pezzo, intitolato Yakuza, la vede di nuovo al fianco di Sfera Ebbasta, con cui aveva già collaborato con successo: i due avevano ottenuto un triplo disco di platino con Anche stasera, brano uscito a novembre 2023. Ora, con Yakuza, puntano al bis.

Il nuovo brano è prodotto da Rvssian, producer di fama internazionale, già al lavoro con artisti come Bad Bunny, J Balvin e Nicki Minaj, e sempre più presente sulla scena italiana, e ha tutte le carte in regola per farci ballare per tutta l’estate.

Il testo racconta un legame amoroso travolgente, quasi pericoloso, da cui i due protagonisti non riescono a stare lontani. Un amore sensuale, dolce e consapevole come Elodie, difficile e urban come Sfera Ebbasta. Un mix di suoni e sentimenti indissolubili, che vive nonostante i pregiudizi e i commenti altrui, pronto a risuonare ovunque: in macchina, sotto l’ombrellone o nei club di mezza Italia.

Il testo di “Yakuza”

Sono a un passo dal caos

Non ho paura

Non rifiuterò mai

La tua avventura

E ci nascondiamo come la Yakuza

Ricopriamo di luce a led ogni sciagura

Per me l’amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina che stavo al verde

Ti dice che una come me solamente carpe diem

Solo un attimo fuggente

Prima del caos

Della paura

Ma non rifiuterò mai

La tua avventura

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già le tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

Sei la mia voce nel caos

Sei la mia cura

Siamo due poli opposti

E ci siamo nascosti sotto la stessa luna

E questa volta so che non mi basterà una scusa

Per tutte le volte che ti ho delusa

Ma l’amore non so come si usa

Oh no, tu conosci mille modi per ferire un uomo

Tu vuoi cose che non possono comprare i soldi

Tu sei bella ma sei meglio senza niente addosso

Senza la luce riflessa di quei riflettori

Prima del caos

Della paura

Dopo di te

Mai più

Nessuna

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già le tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

E va bene, va bene così

Vuoi le ali come una DeLorean

Però è sempre l’ennesima storia

Perché l’amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina che stavo al verde

Facciamo come vuoi

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già le tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

eh, eh