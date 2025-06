Amici, Ege Monaco contro Trigno: “Mi ha tradito in tv, sono finita in terapia”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Trigno

Ege Monaco attacca l’ex Trigno, ex cantante di Amici, accusandolo di averla tradita in diretta tv. Il giovane, che ha trionfato nella categoria canto dello show, avrebbe ferito la sua fidanzata, tanto da causarle un forte trauma.

Trigno sotto attacco, le parole dell’ex fidanzata

Nel corso dello show di Maria De Filippi, Trigno si era fatto notare non solo per il suo talento (tanto da diventare il vincitore di Amici 2024 dopo aver battuto gli altri concorrenti), ma anche per la sua relazione con la ballerina Chiara Bacci.

Una storia d’amore che era iniziata dopo l’addio alla tiktoker Ege Monaco. La giovane, già all’epoca, aveva accusato il fidanzato su Instagram, sfogando tutta la sua rabbia per quanto accaduto.

“Lei sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci e lui è un grande st***zo come lo sono molti uomini – aveva scritto -. Confido nel karma e nel tempo che rivelerà il vero volto di queste persone. Chiara che gioisce per la fine della mia relazione e per la mia sofferenza non fa altro che confermare l’appellativo che le ho dato prima”.

Ege Monaco si era poi rivolta direttamente alla ballerina di Amici: “E mi rivolgo a te Chiara… tienitelo – aveva detto -. Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l’ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci”.

Intervistata da DiPiù, Ege Monaco è tornata a parlare del tradimento di Trigno, svelando di aver affrontato momenti difficili e dolorosi. “Caro Trigno, tu mi hai tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia”, ha confessato l’influencer, rivolgendosi direttamente all’ex fidanzato.

“Ti scrivo perché voglio dirti che non vivevo più e non stavo affatto bene. Questa storia ha riaperto ferite legate all’abbandono – ha aggiunto -. Sono stata adottata a quattro anni e porto ancora addosso le cicatrici di quel trauma. Non meritavo di essere cancellata così, come se non fossi mai esistita. Mi hai davvero cancellata e sei andato avanti. Io ho sempre provato un sentimento reale”.

Chi è Trigno, vincitore di Amici 24

Classe 2002, Trigno è nato ad Asti ed è riuscito a conquistare, con il suo talento, il pubblico di Amici di Maria De Filippi. Con un passato segnato dal calcio e da un infortunio, Trigno ha fatto della musica la sua ragione di vita, studiano jazz e rap internazionale.

Nel 2018 ha iniziato la sua carriera come cantante, firmando con la casa discografica di Francesco Facchinetti. Nel 2024 è entrato nella scuola di Amici, conquistando i professori con la sua voce e il suo talento. Seguito da Anna Pettinelli, spesso è stato al centro di accesi scontri con Rudy Zerbi, altro professore della scuola.

Un viaggio che l’ha portato a conquistare la coppa di Amici e a scalare le classifiche con il brano Maledetta Milano che ha scalato le classifiche, confermando Trigno come nuovo talento musicale.