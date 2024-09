Amici 2024/2025, chi sono i nuovi allievi e i professori

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima stagione. Nella prima puntata, che andrà in onda il prossimo 29 Settembre, si è già formata la classe di ballerini e cantanti pronti a contendersi la vittoria finale: scopriamo chi sono i nuovi allievi e le new entry nel cast del programma.

Chi sono gli allevi della classe di Amici 2024/2025

Sono 16 i nuovi allievi che compongono la classe di Amici 2024/2025: secondo le prime anticipazioni di Super Guida tv si trarrebbe di 8 ballerini ed 8 cantanti. Di seguito, i loro nomi: Sienna (ballerina voluta da Emanuel Lo); Niccolò (cantante voluto da Anna Pettinelli); Diego Lazzari (cantante voluto da Rudy Zerbi); Alessio (ballerino voluto da Emanuel Lo); Alessia (ballerina voluta da Alessandra Celentano); Gabriel (ballerino voluta da Deborah Lettieri); TrigNo (cantante voluto da Anna Pettinelli); Chiara (ballerina voluta da Alessandra Celentano); Luk3 (cantante); Vybes (cantante voluto da Rudy Zerbi ); Daniele (ballerino scelto da Alessandra Celentano); Teodora (ballerina voluta da Debora Lettieri); Ilan (cantante scelto sia da Anna che da Lorella); Senza Cri (cantante scelto sia da Anna che da Lorella); Alena (cantante voluta da Rudy Zerbi); Rebecca (ballerina voluta da Deborah Lettieri). Tra di loro, ci sono due nomi noti: Ilan è figlio del regista Gabriele Muccino, mentre Diego Lazzari è già molto popolare su Tik Tok.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Non ci sarebbero, quindi, Kia e Nahaze, le due cantanti che nella passata edizione del programma erano entrate a ridosso del Serale. I rispettivi professori, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli, avevano garantito loro una seconda possibilità nella nuova edizione del talent ma, per il momento, non figurano tra gli allievi.

Chi sono i professori di Amici 24

Le novità della nuova edizione di Amici non riguardano solo gli allievi della classe, ma anche i professori che seguiranno i ragazzi. Se da un lato sono stati confermati Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, sul fronte del ballo c’è una novità. Accanto ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo non siederà, come già annunciato, Raimondo Todaro. “Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top” aveva dichiarato il ballerino a Verissimo ufficializzando la sua dipartita dallo show.

Al posto di Todaro, è quindi arrivata Deborah Lettieri, ballerina del Crazy Horse di Parigi che ha ricoperto in passato anche il ruolo di giurata in Dance Dance Dance di Sky.

Amici, le anticipazioni dalla prima puntata

Sono stati resi noti anche i nomi degli ospiti della prima puntata di Amici, in onda su Canale 5 Sabato 29 settembre alle 14.00. Secondo le prime anticipazioni, a consegnare le maglie ai nuovi allievi ci saranno anche due ex vincitori del programma: Sarah Toscano, che presenterà il suo nuovo brano Tacchi fra le dita, e Angelina Mango, che presenterà con Olly il singolo Per due come noi.

Non mancheranno tuttavia ospiti vip come Mahmood, Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli, Marco Bocci e Cristiano Malgioglio, che lo scorso anno era stato tra i giudici del serale. Per quanto riguarda i ballerini professionisti, infine, sembra quasi certa l’assenza di Giulia Stabile, almeno in questa fase del programma: la danzatrice si è infatti collegata da Londra, dove è attualmente impegnata per lavoro.