Serale di Amici, anticipazioni del 29 marzo: le sfide e gli ospiti. Chi è l’eliminato

Fonte: IPA Maria De Filippi

Come di consueto, giovedì 27 marzo è stata registrata la puntata del Serale di Amici, la seconda per la precisione: il talent show condotto da Maria De Filippi torna con un nuovo appuntamento oggi, sabato 29 marzo. Diverse anticipazioni sono trapelate dopo la registrazione: ecco cosa possiamo aspettarci dalla seconda puntata del Serale di Amici e chi sono gli ospiti in studio.

Serale di Amici, le anticipazioni della puntata del 28 marzo

Come sempre, le anticipazioni e gli spoiler della puntata di Amici, il talent show per eccellenza condotto da Maria De Filippi, vengono condivise dalle “talpe” di Amici News: durante la prima puntata del Serale, a lasciare il programma sono stati la ballerina Asia, allieva di Emanuel Lo, e il cantante Vybes, che invece faceva parte del team Zerbi-Cele, composto da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano. Anche la seconda puntata non è meno ricca di tensione: ci avviciniamo sempre di più al cuore del gioco, del programma, quello che porta infine alla vittoria. Da qui seguono spoiler in merito alle manche che vediamo stasera in tv.

Cosa ci attende con la seconda puntata? Per quanto riguarda le sfide, la prima manche vede una sfida tra Luk3 e Nicolò, e successivamente Senza Cri e TrigNo, oltre a Francesco e Nicolò. Ad aver vinto la prima manche sono stati Pettinelli e Lettieri. In seguito si sono sfidati anche SenzaCri e Luk3, ed è stato Luk3 ad avere la peggio, finendo a rischio eliminazione. Seguiranno altre due manche in cui i giovani talenti si sfideranno ancora una volta.

In particolare vediamo la gara tra TrigNo e Antonia, Chiamamifaro e Francesca e Nicolò e Chiara. La terza manche vede lo scontro tra i talenti della squadra di Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Al ballottaggio, dunque, finiscono i giovani che hanno perso le tre manche, ovvero Luk3, Chiamamifaro e Raffaella. Al momento non sappiamo ancora chi è stato eliminato dal Serale: in ogni caso, la sfida finale è tra Luk3 e Raffaella. Invece, Chiamamifaro è stata salvata dal ballottaggio.

Gli ospiti della seconda puntata del Serale di Amici

Per quanto riguarda gli ospiti, durante la seconda puntata del Serale di Amici troviamo Tananai, che presenta il singolo Alibi, e la comica Barbara Foria, che invece offre al pubblico un intervento. Non manca il consueto guanto dei prof, il cui tema è la “sensualità”: Emanuel Lo balla sulle note di SexyBack, invece Rudy Zerbi diventa una sorta di Magic Mike, e infine Deborah Lettieri e Anna Pettinelli sono le Spice Girls.

Sabato 22 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici: tra i giudici, abbiamo trovato Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Una scelta praticamente perfetta, che ha messo d’accordo i tantissimi affezionati del talent show condotto dalla De Filippi (ospite il 27 marzo nella prima puntata di Avanti un altro! By Night da Paolo Bonolis). La prima puntata ha vinto inoltre la sfida di ascolti, totalizzando 4.019.000 telespettatori e uno share 27,85%, mentre Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, si è fermato a 3.006.000 spettatori e uno share del 17,6%.