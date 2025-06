“Rivoluzione nel cast di Amici 25”: chi potrebbe non tornare (e chi invece lascia)

In vista di Amici 25, circolano le prime indiscrezioni sui professori che potrebbero non tornare nel talent

Fonte: IPA Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri

L’ultima edizione di Amici si è da poco conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, ma i fan già guardano a settembre. Se, come di consueto, non si sa ancora nulla sui prossimi concorrenti, cominciano invece a trapelare le prime indiscrezioni sul cast dei professori: alcune conferme appaiono scontate, ma non mancheranno addii e colpi di scena.

Amici 25, chi torna tra i professori

Amici 24 è stato uno dei programmi di maggior successo dell’anno. Il merito è senza dubbio non solo dei talentuosi concorrenti e della conduttrice Maria De Filippi, ma anche dei competenti e simpatici professori, che hanno animato la gara a suon di sfide e litigi. Una squadra vincente che, tuttavia, potrebbe leggermente cambiare dal prossimo settembre: secondo alcune indiscrezioni, infatti, non tutti i docenti torneranno a sedere dietro la cattedra della scuola più famosa d’Italia.

Sulla carta sembrano confermati i nomi di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, veri e propri veterani del programma. Dovrebbe tornare anche Lorella Cuccarini, molto amata dal pubblico per competenza e precisione, ed Emmanuel Lo, unico esponente della danza hip hop.

Amici 25, Lettieri e Pettinelli non sono confermate?

Le maggiori incognite riguardano invece Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. L’insegnante di danza, subentrata a Raimondo Todaro, potrebbe lasciare il programma dopo solo un anno di permanenza: a suggerire l’addio, è stato un messaggio di ringraziamenti sui social della ballerina, che molti hanno interpretato come un saluto. Il pubblico, inoltre, non sembra essersi particolarmente affezionato alla nuova docente, che ha fatto un po’ fatica ad entrare nei meccanismi del gioco.

Diversa la situazione di Anna Pettinelli. La professoressa di canto non solo è riuscita a vincere la categoria Canto con Trigno, ma ha dato prova di grande coraggio ed ironia calandosi in guanti di sfida destinati a lasciare il segno. Nonostante ciò, Anna potrebbe lasciare Amici per il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello, secondo quanto sostenuto da Dagospia. Se l’indiscrezione fosse confermata, si aprirebbe quindi un’altra casella vuota nel team dei professori.

Chi potrebbe arrivare tra i professori ad Amici

Nonostante nessuno dei possibili addii sia stato ancora confermato, si parla già di probabili sostituti. A prendere il posto di Deborah Lettieri potrebbe essere Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle “licenziato” dalla Rai proprio durante l’ultima edizione del programma. Si tratterebbe quindi di un altro ex pupillo di Milly Carlucci dopo l’esperienza di Raimondo Todaro, che aveva figurato nel corpo docente del talent per ben tre edizioni.

Un’altra ipotesi per la cattedra di danza porta il nome di Veronica Peparini, già insegnante nella scuola dal 2013 al 2022: volto amatissimo del programma, potrebbe quindi tornare nella scuola che tanto le ha regalato anche in amore, facendole conoscere il futuro marito Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del talent.

Chi potrebbe sostituire, eventualmente, Anna Pettinelli? Al momento non circolano ancora ipotesi, e i fan del programma sperano che la conduttrice radiofonica scelga di rimanere al suo posto, regalando così nuovi scontri con l’acerrimo rivale Rudy Zerbi nella prossima stagione del programma. Le scommesse, intanto, sono aperte.