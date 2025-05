Amici, l’addio di Chiara e le lacrime di Trigno: svelato il messaggio lasciato sul letto

Trigno non ha trattenuto le lacrime. Dopo l'eliminazione di Chiara, ha trovato un biglietto della sua fidanzata: tra loro è amore vero e questo lo dimostra

Fonte: IPA Maria De Filippi

L’uscita di Chiara da Amici ha avuto un impatto enorme, su alcuni concorrenti più di altri. Il riferimento va ovviamente a Trigno, che è scoppiato a piangere dopo l’addio della sua fidanzata alla scuola di Maria De Filippi.

L’addio di Chiara

Nulla da fare per Chiara, che ha dovuto abbandonare la scuola di Amici dopo aver perso il ballottaggio finale contro Trigno. Una sfida tremenda e dall’enorme impatto emotivo. Abbiamo visto tutto nel corso della puntata di sabato 3 maggio, con la giovane delusa dall’uscita a un passo dalla semifinale.

Prima di andar via, l’allieva ha voluto ringraziare il fidanzato e lo stesso ha voluto fare lui appena ne ha avuto l’occasione. Non ha poi trattenuto le lacrime al solo pensiero d’averla lontana. Il colpo di grazia è stato poi rappresentato dal biglietto che l’ex allieva ha lasciato sul suo letto: “Ti amo tantissimo. Grazie per avermi fatto ricredere nell’amore”.

Nel daytime del 5 maggio abbiamo visto Trigno parlare in casetta per la prima volta di Chiara. Dopo la sua eliminazione, la ragazza l’ha sentitamente ringraziato perché l’ha fatta “sentire giusta”.

Ecco invece le parole del ragazzo: “Non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, non il nostro, ma suo e basta. Non volevo interferire”.

Le lacrime di Trigno

Parlando con gli altri concorrenti, Trigno ha confermato d’aver provato le stesse emozioni della sua fidanzata. Si è sentito finalmente giusto al suo fianco, come se finalmente avesse trovato il suo posto.

Il percorso all’interno di Amici non è stato lineare e totalmente sereno: “In un percorso in cui più volte ho sbagliato, lei è riuscita a trovare una soluzione”. L’ha voluta ringraziare perché lei è sempre stata al suo fianco e ora non vede l’ora di poterla vivere al di fuori, nella vita reale.

Una confessione onesta e sentita, al termine della quale il cantante è scoppiato a piangere. Sente infatti già la mancanza della fidanzata, con cui ha iniziato il percorso nel talent. Sono dunque stati fianco a fianco per mesi e quest’improvvisa separazione è stata dunque complessa da accettare.

Ma cosa gli aveva detto Chiara? Ecco le sue parole in puntata: “Pietro mi ha sempre fatta sentire giusta e mai sbagliata. Lui mi ha dato tanto amore, quindi grazie davvero. Per me è stato importante”.

Il futuro di Chiara

Anche in studio, però, c’è stata una reazione commossa all’annuncio dell’uscita di Chiara. Di fatto è una veterana ed è stata eliminata a un passo dall’ultimissima fase del talent di Maria De Filippi.

Il suo percorso all’esterno, però, è tutt’altro che interrotto. Ha infatti ricevuto già due proposte di lavoro. Al tempo stesso Maria le ha dato la chance di tornare a settembre, prendendo posto tra i professionisti di Amici. Soltanto un arrivederci con lo studio Mediaset, dunque, dove farà ritorno dopo aver accumulato un bel po’ di esperienza professionale.