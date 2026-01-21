Verissimo e Amici, Maria De Filippi si accorcia la domenica: il cambio di programmazione Mediaset

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La domenica pomeriggio di Canale 5 subisce una variazione che non passerà di certo inosservata ai fan di due fra le trasmissioni più amate della rete televisiva. Mediaset ha infatti deciso di intervenire sugli orari di due dei suoi programmi di punta, Amici e Verissimo, modificando la durata complessiva del pomeriggio televisivo guidato da Maria De Filippi. Il cambiamento riguarda in modo specifico domenica 25 gennaio, con un assetto diverso rispetto alla consueta programmazione.

Amici e Verissimo cambiano orario

Nel dettaglio Amici andrà in onda a partire dalle 14:00, ma con una puntata più breve del solito. Il daytime del talent show domenicale terminerà infatti alle 15:30, anticipando la chiusura di mezz’ora rispetto all’orario tradizionale delle 16:00. Si tratta di una riduzione della durata che incide sullo spazio dedicato alle esibizioni, ai commenti dei professori e agli sviluppi del percorso degli allievi.

A seguire anche Verissimo cambierà collocazione. Il talk show condotto da Silvia Toffanin inizierà alle 15:30, entrando in onda prima del consueto e prendendo subito il testimone da Amici di Maria De Filippi. L’anticipo permetterà al programma di allungare il proprio presidio pomeridiano e di accompagnare il pubblico verso la fascia successiva senza interruzioni significative.

Al momento Mediaset non ha indicato se questa nuova scansione oraria sia destinata a diventare stabile o se resterà limitata alla sola domenica del 25 gennaio. Il cambio appare quindi come un aggiustamento mirato del palinsesto, probabilmente pensato per riequilibrare il pomeriggio festivo e rispondere alle esigenze di programmazione della rete.

Amici 25, cosa è successo domenica 18 gennaio

La prossima puntata di Amici 25 è particolarmente attesa, soprattutto dopo gli scontri avvenuti nell’appuntamento di domenica 18 gennaio. Nel programma infatti è andato in scena un confronto acceso tra l’allievo Opi e la sua insegnante di canto, Anna Pettinelli.

Nel corso della puntata infatti è emersa una tensione profonda tra il cantante e la Pettinelli legata alle scelte artistiche e alla fiducia nel percorso formativo. Opi aveva espresso in precedenza una chiara frustrazione per i risultati ottenuti nelle classifiche e per il fatto di non aver potuto cantare i brani che lui riteneva più adatti, lamentando una mancanza di fiducia nella guida della professoressa.

Quando in puntata è stato mostrato il suo sfogo, Pettinelli ha reagito duramente, sottolineando che la fiducia e il rispetto reciproco sono fondamentali in un rapporto di insegnamento, e ha difeso le sue scelte artistiche. Il confronto ha visto i toni alzarsi, con Opi che ha ribadito le proprie perplessità e Pettinelli che ha respinto l’idea di cambiare continuamente idea sulle assegnazioni.

A intervenire per chiarire la situazione è stata Maria De Filippi, la conduttrice del programma. “La settimana scorsa non sei in una bella posizione in classifica, quando vai in casetta ti sfoghi con i compagni e dici delle cose con Anna, che lei ha visto, parto con un filmato riassuntivo”, ha detto la conduttrice.

De Filippi ha spiegato che parte del disaccordo è nato da una mancata comunicazione interna. Opi aveva infatti proposto una lista di brani da cantare in puntata, ma poi si è trovato ad esibirsi con un pezzo non incluso in quella lista. Così, la conduttrice ha tentato di mediare spiegando che, dal punto di vista del cantante, la situazione poteva sembrare una sorta di “presa in giro”, mentre Pettinelli ha ribadito di aver scelto quel brano per evitare di sprecare il lavoro svolto precedentemente.