L’Eredità Summer, Erika sale a 190mila euro e scende a zero: la Ghigliottina più crudele dell’estate

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IPA L'Eredità Summer

Chiamarla “edizione estiva” de L’Eredità comincia a sembrare un equivoco. Il relax, quello vero, bisogna cercarlo altrove: la Ghigliottina di venerdì 7 agosto ha scelto Erika come vittima designata e le ha riservato lo stesso trattamento di un pignoramento improvviso, in diretta, davanti a milioni di persone.

Eredità Summer, la puntata inizia in salita

Prima di arrivarci, la puntata scorre secondo il copione ormai collaudato. La Scossa apre le danze con un tema che sa vagamente di archeologia digitale, i selfie e i luoghi in cui si scattano di più, argomento che nel 2026 suona quasi vintage. Il primo passo falso è di Erika, che punta su Veronica: la campionessa reduce dalla modesta vittoria della sera precedente (4mila euro) esce di scena, e con lei anche le speranze di un bis lampo.

Poco dopo, al Gioco delle Date, Jacopo sfida Samuele, e Liorni non resiste alla tentazione di alludere a chissà quali vecchi dissapori tra i due, come se davanti a sé avesse rivali di lunga data e non due sconosciuti pescati a sorte poche ore prima. Samuele vince e raggiunge Erika e Sara nel Triello, mentre il conduttore Marco Liorni si concede una gag autoironica su una propria vecchia foto in bilico verso un balcone, più vicina a Tarzan che a Romeo.

Il conto salato della Ghigliottina

Il Triello si trascina tra continui cambi di leadership, finché non sono Jacopo ed Erika a giocarsi, punto a punto, il pass per la finale. Erika la spunta e si siede sulla poltrona della Ghigliottina con un montepremi che farebbe sognare chiunque: 190mila euro.

Ed è lì che la trasmissione decide di trasformarsi in un thriller finanziario. Erika dimezza la posta per quattro volte consecutive, non un incidente isolato, ma ormai quasi una routine, in questa stagione del programma. Quando arrivano le cinque parole della serata (organo, posto, elettorale, onore, coperta), il montepremi è già crollato a 11875 euro, un decimo scarso di quello di partenza.

A quel punto Erika scrive “cabina”, ma senza troppa convinzione: abbastanza incerta da giocarsi anche il sesto e ultimo aiuto, gesto che fa scendere il montepremi a un risicato 1187 euro, tra le cifre più basse mai registrate nella storia recente del programma. Un accanimento che, col senno di poi, si rivelerà del tutto inutile: la parola corretta era “tribuna”, non “cabina”. Erika non solo si è tagliata da sola il montepremi in quattro tempi, ma alla fine non porta a casa nemmeno la miseria rimasta. Zero, netto.

Non è nemmeno un caso isolato: appena il giorno prima, Veronica aveva visto sciogliersi allo stesso modo un tesoretto altrettanto sostanzioso. A questo punto il sospetto è legittimo: forse la vera new entry dell’Eredità Summer 2026 non è una parola nuova nel vocabolario della Ghigliottina, ma un modello particolarmente vendicativo nascosto dietro le quinte. Erika, in ogni caso, può consolarsi pensando che stavolta, a casa, si sarà divertito più il pubblico di lei.