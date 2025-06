I pantaloni della tuta non sono mai stati così stilosi: quali scegliere e come abbinarli

Ricrea tanti look comodi ma cool con questo capo evergreen, rivisitato in chiave contemporanea

I pantaloni della tuta non sono più relegati solo alla palestra o al divano di casa: oggi rappresentano un capo chiave del guardaroba contemporaneo, simbolo di un’eleganza rilassata che unisce comfort e stile. Nati come indumento sportivo, hanno conquistato le passerelle e lo street style, diventando protagonisti di look casual-chic e persino sofisticati.

Modelli di tendenza

Oggi i pantaloni della tuta si declinano in diverse versioni, adatte a ogni gusto:

Jogger classici : con elastico alla caviglia e coulisse in vita, spesso in felpa o cotone pesante.

: con elastico alla caviglia e coulisse in vita, spesso in felpa o cotone pesante. Modelli wide-leg : larghi e morbidi, scendono dritti senza stringere, per un look più elegante e fluido.

: larghi e morbidi, scendono dritti senza stringere, per un look più elegante e fluido. Pantaloni in tessuto tecnico o satinato : danno un tocco più moderno e modaiolo, perfetti per essere portati anche la sera.

: danno un tocco più moderno e modaiolo, perfetti per essere portati anche la sera. Modelli cargo: con tasconi laterali, uniscono tendenza utility e comfort.

con tasconi laterali, uniscono tendenza utility e comfort. Modello flare: stretti in vita e sulle cosce, valorizzano i lato b e si aprono sul fondo e slanciano tutta la figura.

l segreto? Puntare su tessuti di qualità, tagli ben studiati e dettagli curati. E per gli abbinamenti, non aver paura di osare: il look funziona meglio se abbini capi iper sportivi e ”mascolini’‘ proprio come il pantalone della tuta, a capi iper femminili con della bigiotteria, clutch, tacchi e mocassini. Inoltre, puoi divertiti a giocare con i volumi stratificando i capi e ottenere sempre un risultato diverso. Così anche il capo più comodo del guardaroba può diventare una dichiarazione di stile.

Ecco alcuni modelli perfetti per ricreare tanti look diversi, da mattina a sera.

Pantaloni in tessuto tecnico o satinato

Stai uscendo con le amiche e non sai proprio cosa metterti per sentirti comoda ma cool. La soluzione è proprio quella che non ti aspetti: il pantalone della tuta dritto in tessuto lucido in un colore pop come il rosso, il blu o il verde.

Il modello Firebird di Adidas è forse uno dei più famosi e iconici della storia del brand e nell’ultimo periodo è tornato a cavalcare le strade grazie alla moda streetwear in stile ”vecchia Berlino”. Il segreto del successo? Stanno bene davvero a tutti e sono molto più versatili di quanto tu possa pensare.

Ecco il look pensato per un aperitivo in città:

Top: Camicia di seta infilata dentro i pantaloni o top bustier

Capospalla: Giacca biker o blazer cropped

Scarpe: Décolleté a punta o sandali con tacco sottile

Accessori: Clutch rigida, gioielli dorati

Jogger classici

Se fino ad ora hai sempre considerato i jogger come il classico pantalone della tuta noioso e poco valorizzante, sei ancora in tempo per cambiare idea!

Il segreto? Sceglili dal fit morbido e in colori neutri, proprio come questo stiloso modello di Zara: la vita non alta ma media regala al look un tocco contemporaneo, regolabile dalla coulisse in vita. Il dettaglio di testo ricamato e la banda laterale lo rendono un modello tipicamente da tuta scolastica americana, molto in voga negli ultimi anni. Ecco come abbinarli per un look comodo ma cool, perfetto anche per viaggiare:

Top: T-shirt bianca basic o canotta aderente

Capospalla: Blazer oversize nero o beige

Scarpe: Sneakers beige o bianche

Accessori: Orecchini a cerchio, occhiali da sole bold, borsa a tracolla.

Modelli wide leg

Sono comodi, slanciano la figura e stanno bene (quasi) con tutto e con tutte le fisicità: se non hai ancora un pantalone della tuta wide leg, è ora di rimediare.

Il modello di Zara in filato di cotone e coulisse a vita media, è disponibile in 3 colori basic ma di tendenza: marrone scuro, nero e grigio antracite. Un solo capo, mille abbinamenti possibili! Noi te li proponiamo in versione serale abbinato così:

Top: Maglia aderente a collo alto o crop top minimal

Capospalla: Trench o cappotto lungo strutturato

Scarpe: Mocassini chunky, slingback o stivaletti con tacco basso

Accessori: Maxi orecchini, borsa baguette

Pantaloni della tuta modello cargo

I pantaloni cargo sono tornati protagonisti nel 2025, evolvendosi in chiave contemporanea e diventando un capo versatile e di tendenza. Originariamente associati allo stile militare e allo streetwear, oggi si declinano in vari modelli e materiali, adattandosi a diverse occasioni e stili personali. Oggi troviamo cargo sia in materiali tecnici, sostenibili e idrorepellenti, sia in cotone, proprio come il modello Sportswear di Nike. I dettagli che li rendono estremamente versatili è il fit oversize e la lunghezza extra con laccetti per giocare con le proporzioni.

Rendili protagonisti del tuo prossimo outfit per andare ad un concerto! Abbinali così:

Top: Body in jersey o felpa cropped

Capospalla: Bomber, giacca in denim o trench tecnico

Scarpe: Combat boots o sneakers alte

Accessori: Zaino minimal o borsa crossbody, occhiali da sole sportivi

Pantaloni tuta flare

Chi non li ama è solo perché non li ha ancora mai indossati. Stiamo parlando dei pantaloni della tuta flare, noti anche come pantajazz, tornati alla ribalta grazie al revival della moda anni ’90 e 2000. Morbidi, elasticizzati e svasati sul fondo, uniscono comodità e femminilità. Valorizzano la figura con ogni abbinamento, diventando perfetti per look casual ma curati, anche fuori dall’ambito sportivo.

Questo modello di Move Beyond, che vanta già più di 5.000 recensioni positive su Amazon, ha tutte le caratteristiche per diventare il tuo nuovo pantalone della tuta preferito: composto in 70% poliestere e 30% elastan, avvolge la figura senza stringere e si adatta perfettamente alle forme del corpo. Inoltre ha le tasche sul retro, perfette per valorizzare il lato b.

L’outfit perfetto per una giornata ricca di impegni all’aperto? Ecco come comporlo:

Top: felpa cropped o maglioncino corto

Scarpe: chunky sneakers o platform

Accessori: borsa tracolla in suede, cappellino da baseball

