Madonna fa tendenza, giacca bomber e gonna rosso fuoco

Fonte: Getty Images Madonna, 10 look che hanno fatto la storia del suo stile ribelle

Cosa rende tale un’icona? Forse una naturale capacità di ispirare intelligentemente, grazie anche ad uno stile unico e riconoscibile, forse l’impagabile capacità di sapersi reinventare a dispetto del tempo, forse entrambe le cose. Eppure vi è una sola certezza in tutto ciò: Madonna è senza dubbio una di queste. La Queen del pop si sa, pare essere incapace di perdere il proprio peculiare fascino e ne ha dato l’ennesima dimostrazione avvolta in un look all’ultimo grido per le strade di New Haven.

Madonna, il look firmato Desigual dal sapore di libertà

Non è riuscita a sfuggire ai vigili sguardi di chi di moda se ne nutre Madonna, la quale sarebbe stata avvistata nei pressi del Yale Center for British Art in occasione della mostra Tracey Emin: I Loved You Until The Morning, con addosso un clamoroso look firmato Desigual.

L’ensemble degno di nota si componeva di una voluminosa giacca in modello bomber dalla vestibilità abbondante – interamente nera, ad eccezion fatta per il grande ricamo rosso fuoco sulla schiena – e una gonna midi rossa abbinata dall’orlo asimmetrico, con messaggi di autoaffermazione a ricoprirne l’impalpabile tessuto.

Fonte: Pilot Room

Sempre in prima linea nell’ambito della cultura e dell’arte, l’artista ha ancora una volta dato dimostrazione di vantare un camaleontico – e spiccato – senso dello stile, veicolando al contempo un importantissimo messaggio: vicino alla vistosa stampa con le ciliegie posta sul lato sinistro del petto così come sulla schiena del capospalla, sulla gonna si leggevano le parole “I love who I am”.

Un look, il suddetto, che riflette dunque l’instancabile espressione della libertà che da sempre la cantante porta avanti, bandiera dell’amore che nutre verso sé stessa. Oltre a dare l’ennesima riconferma di come l’artista, a dispetto dello scorrere del tempo, resti un’autentica icona con la sua innata capacità di reinventarsi ogni volta, si intende.

Fonte: Pilot Room

Oltre gusti prettamente personali, è innegabile come ci si trovi di fronte ad una vera e propria diva⁠, la quale durante la propria carriera si è sempre fatta portavoce dei cambiamenti sociali e culturali del suo tempo, espressi a partire da look d’impatto e ben costruiti così come nella propria musica.

La collaborazione con Desigual rappresenta sicuramente un importante traguardo per il brand spagnolo, per animo e principi in perfetta sintonia con lo spirito libero e creativo che rende Madonna semplicemente Madonna. E poi si sa, tutto ciò che indossa diventa storia.

Madonna indossa (di nuovo) la giacca di “Cercasi Susan disperatamente”

Numerosi sono i capi d’abbigliamento che, grazie al grande schermo ma soprattutto a chi era ad indossarli, sono rimasti fissi nella memoria collettiva. Tra questi vi è da annoverare senza ombra di dubbio proprio una giacca, quella che Madonna sfoggiò nel 1985 in Cercasi Susan disperatamente, pezzo che la Regina del Pop ha scelto di indossare una seconda volta a quaranta anni esatti dall’uscita del film.

L’occasione giusta è stata la Giornata internazionale della visibilità transgender, che l’artista in prima persona ha celebrato prendendo parte ad una sfilata di moda ribattezzata Madre-Figlia-Spirito Santo: si trattava di un evento benefico tenutosi a New York il cui denaro raccolto è stato devoluto al Trans Justice Funding Project.

Creazione del costumista Santo Loquasto, la giacca anni Cinquanta in questione si caratterizza per la presenza di vistosi revers a scialle in fantasia animalier, la stessa in prossimità di polsi e maniche, e per un imponente ricamo a forma di piramide sulla schiena.