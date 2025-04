Il capo cool del momento è la giacca primavera da indossare come e quando vuoi. È già best seller

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Giacca Primavera

La bella stagione è finalmente arrivata ed è il momento di indossare il capo più cool del momento: la giacca primavera. Quella di Only, divenuta virale su TikTok e Instagram, ora è in super offerta su Amazon.

Il costo? Poco più di 43 euro per un capo scontato del 20% che puoi sfruttare per tutta la stagione. Un capo da non perdere, con ottime recensioni e una grande qualità, da sfoggiare per tutto il periodo della mezza stagione, sino all’arrivo dell’estate.

La giacca ONLY Coat è caratterizzata da un elegante cappuccio e un design che disegna il corpo. Il tessuto in poliestere idrorepellente è morbidissimo, garantendo al tempo stesso una protezione super efficace dalle intemperie. In generale chi l’ha provato, considera questo capospalla alla moda, versatile, pratico e caldo.

Che giacca usare in primavera?

In primavera sarebbe meglio utilizzare una giacca da mezza stagione, perfetta per le temperature più moderate fra i 10 e i 16 gradi. Questi capi infatti sono realizzati con materiali leggeri, ma resistenti, ideali per affrontare le intemperie, ma soprattutto il clima particolarmente variabile della primavera.

In questi mesi infatti i venti freschi si alternano a giornate calde ed è essenziale utilizzare l’abbigliamento giusto.

Che caratteristiche deve avere una giacca di mezza stagione? Per poter affrontare al meglio qualsiasi meteo questo capo deve essere idrorepellente e antivento, per garantire la giusta temperatura a chi la indossa e mantenere il corpo asciutto.

L’ideale per proteggersi dall’umidità e sentirsi a proprio agio, senza farti sudare, rischiando qualche malanno.

Come abbinare la giacca primavera

Ma la vera domanda è: come abbinare la giacca primavera, unendo comodità e comfort, con un look fashion? Questo capo, così amato dai trendsetter di Instagram adora gli abbinamenti semplici, come quelli con mocassini neri semplici e pantaloni a gamba dritta.

Hai voglia di osare? Allora prova a indossare occhiali tartarugati con lenti maxi e pantaloni di pelle. Per le più romantiche invece il consiglio è quello di scegliere pantaloni con un taglio straight, meglio se in corduroy, con colori terrosi o che richiamano il beige.

Ma non è finita qui, perché la giacca primavera è stupenda pure con il denim. Potresti ad esempio sfoggiarla con un look denim dark blue, abbinato a stivaletti con stiletto black, per sentirti davvero favolosa.

Il bello di questa giacca è che è versatile e comoda, ma anche che si adatta a qualsiasi stile e outfit. Puoi indossarla sopra una minigonna e gli stivali alti per un aperitivo con le amiche oppure sceglierla per l’ufficio, abbinandola ad una gonna maxi a pieghe e stivali da cavallerizza bassi.

Ideale per affrontare senza problemi la mezza stagione (quando non sappiamo mai come vestirci!) questa giacca è un’ottima soluzione e un capo che non dovrebbe mai mancare nell’armadio di nessuna di noi. A renderla ancora più attraente il prezzo, decisamente piccolo, grazie all’offerta su Amazon.

