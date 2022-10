Come indossare e abbinare la camicia oversize: idee di look

Fonte: Getty Images, Gaelle, Rinascimento, Manufatto, Kaos

La camicia oversize è un super trend: comoda e versatile, si abbina davvero con tutto e ci consente di realizzare look facili e super trendy in un baleno. Ecco qualche idea su come abbinarla von stile!

La camicia oversize: con i kombat boots

I kombat boots sono un modo facile e cool di rendere contemporanea la camicia over, soprattutto in autunno. Potete sceglierli neri, color crema, ma anche bicolore e osare con sfumature neon. Per completare il look, indossate pantaloni dal taglio slim e borse piccole e colorate.

La camicia oversize: con gli shorts

Look facile e super cool? Fate come J.Lo, che abbina la sua camicia bianca ad un paio di shorts in denim e completa il look con un paio di trainers bianche. Occhiali XXL in metallo e siete perfette!

La camicia oversize: con il blazer

Se volete un look più business, potete indossare la vostra camicia oversize sotto al blazer. Inoltre considerate che non esiste solo in bianco, ma potete sceglierla anche in denim, per rendere l’insieme più casual. Se blazer e camicia hanno un taglio morbido, preferite pantaloni dalla linea più asciutta.

La camicia oversize: con i pantaloni morbidi

Se dosati con attenzione, anche mettere insieme capi tutti over può funzionare. Vi basta fare attenzione alle proporzioni: la camicia quindi sarà portata dentro o non sarà lunghissima, se i pantaloni sono molto morbidi. Gli altri accessori, come la borsa, saranno piccoli e magari colorati, per equilibrare l’insieme.

Quando scegliete la vostra camicia dal taglio over, ricordatevi di guardare con attenzione la composizione, quindi leggete le etichette. Cercatela in cotone, o in viscosa, o in seta, o in un misto di questi tessuti. Evitate il poliestere che, portato a pelle, causa cattivi odori. Inoltre fate attenzione sia alla taglia che al taglio: per portarla over, potete sceglierla di una o più misure più grandi della vostra (il famoso size up), anche pescando dalle proposte maschili, oppure potete scegliere dei tagli differenti, quindi morbidi, non sfiancati, più lunghi e più larghi. A seconda del vostro fisico, le vestibilità ovviamente cambieranno.