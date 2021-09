Massimo Ciavarro nonno, la sua reazione spiegata da Clizia Incorvaia

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Massimo Ciavarro diventa nonno. Suo figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono in attesa del primo bambino e hanno già dichiarato di essere al settimo cielo, così come la futura nonna Eleonora Giorgi. L’attrice ha anche avuto modo di rivelare che il suo ex compagno non si è fatto vivo per congratularsi, scatenando una sorta di caso di gossip al quale è già stato messo un punto. E ci ha pensato proprio sua nuora.

La bella influencer ha risposto ad alcune domande che le sono state rivolte su Instagram e che riguardano proprio Massimo Ciavarro. Il futuro nonno sarebbe quindi felicissimo ed emozionato, proprio come ci si aspettava da un uomo con il suo carattere. A rivelare i tratti della sua persona era stata Eleonora Giorgi, che l’aveva definito burbero e orso, ma anche tenerissimo e molto presente.

La gravidanza di Clizia Incorvaia procede a gonfie vele, proprio come ha testimoniato sui suoi canali Instagram. La gioia di una nuova vita è arrivata in maniera del tutto inaspettata, dato che i medici non avevano dato troppe speranze di concepimento. Dopo la notizia, ha anche voluto dare coraggio a tutte le donne che desiderano essere madri, nonostante l’orologio biologico segni un tempo ormai troppo avanzato.

La coppia ha deciso di non conoscere il sesso del bambino prima della sua nascita, che avverrà a Roma, città del futuro papà Paolo e di tutta la sua famiglia. Tra le prime immagini condivise, c’è anche quella della prima ecografia del piccolo, che hanno riportato in un video da condividere con i tanti fan che attendevano la notizia da tempo.

La Incorvaia è già mamma di Nina, la bambina che ha avuto nel 2015 dal leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Il matrimonio con l’artista è finito da tempo, ma Clizia ha sempre desiderato diventare madre per la seconda volta. Questa felicità le è stata regalata dal compagno Paolo Ciavarro, che ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono più lasciati. Dopo poco, sono andati a convivere, desiderando fortemente una famiglia che stanno formando con l’arrivo del primo figlio atteso per l’inizio del 2022.