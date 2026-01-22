Achille Costacurta, dopo la truffa lo stop ai social: il “ritiro” in India con regole ferree

IPA Achille Costacurta

“Sono stato truffato in Australia”, è questo il racconto di Achille Costacurta, risalente a pochi giorni fa, dove ha voluto mettere in guardia i suoi follower da alcuni rischi che si possono correre in vacanza. E dopo lo sfogo sui social ha annunciato una pausa, uno stop per dieci giorni. Si trova infatti a Calcutta, in India, dove sta prendendo parte a un ritiro di dieci giorni con regole abbastanza ferree.

Achille Costacurta, lo stop ai social

Prima la truffa, poi il ritiro: la vita di Achille Costacurta è piena di sorprese e inghippi. Dopo le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, “Achi”, così lo chiama dolcemente mamma Martina Colombari, si è ripreso e sui social condivide contenuti di ogni genere, come in giro per il mondo. Ma adesso è pronto a mettere in stop i social, e per un motivo valido: dopo essere stato in Australia, è andato in India, precisamente a Calcutta per un “retreat di meditazione“.

Lo ha annunciato così nelle sue stories su Instagram: “Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni che sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India. No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare, solo verdure”. Poi una piccola postilla: per venerdì ha programmato un reel. Per il resto, silenzio totale: questi ritiri introspettivi sono molto amati dalle star, un modo per staccare dal mondo e rigenerarsi totalmente, ma soprattutto per connettersi con se stessi e non con milioni di persone tutti i giorni.

La truffa in Australia

Il figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta si trovava in Australia nei giorni scorsi, precisamente a Melbourne per assistere per la prima volta agli Australian Open, quando ha raccontato la sua disavventura: dopo aver ordinato il cibo usando una piattaforma, l’app segnalava la consegna andata a buon fine. “Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato”. Costacurta però non si è fermato e ha chiesto alla security dell’hotel dove alloggiava di verificare l’avvenuta consegna: una persona “ha fatto la foto del pacco consegnato davanti all’hotel e poi se lo era rimesso in macchina”, scappando con un’auto dal valore di più di 50mila euro. “Se l’avesse fatto in buona fede per portare il cibo ai figli era un discorso, però così no”.

I problemi superati degli ultimi anni

A Verissimo, ospite da Silvia Toffanin nella puntata del 17 gennaio, Martina Colombari ha parlato delle difficoltà del figlio, i problemi comportamentali scaturiti da una diagnosi tardiva di ADHD. “Le difficoltà di Achille hanno unito me e Billy perché siamo stati uno un supporto per l’altro. Achille mi ha dato un bello schiaffo perché mi ha fatto cadere il mito del controllo. Io spesso cerco di controllare tutto e ho un atteggiamento per cui tutto deve funzionare come dico io. Ho imparato, invece, che ci sono momenti della vita in cui tu non puoi decidere e devi metterti parte”. Oggi le cose vanno molto meglio in famiglia, e i momenti difficili sono alle spalle.