Heidi Klum, il mini bikini sotto il total denim: così il costume diventa street style

Quando Heidi Klum decide di far parlare il suo stile, lo fa a modo suo: trasformando un bikini da piscina in un capo da streetwear. E con una sola mossa – e un total look in denim – rilancia le regole dell’estate 2025.

Nel cuore di Colonia, in Germania, la Klum ha presentato il suo nuovo maxi cartellone pubblicitario e, per l’occasione, ha deciso di fondersi con la campagna: letteralmente. Non solo è la protagonista delle immagini che campeggiano sulla facciata del palazzo, ma ha anche scelto di indossare dal vivo lo stesso bikini della foto, giocando su una perfetta armonia di palette azzurre e vibe da ragazza cool. Un mix riuscitissimo di sensualità e ironia, che rende l’outfit uno statement potente di stile.

Heidi Klum, il mini bikini sotto il total denim

Il look scelto da Heidi per l’evento è un trionfo di denim chiaro e dettagli calibrati: il classico due pezzi da spiaggia – un mini bikini Calzedonia triangolare celeste con leggeri arricciamenti – si trasforma nel protagonista assoluto, indossato sotto una giacca di jeans oversize, lasciata aperta per valorizzare il top satinato. La modella ha lasciato scivolare le spalle del giubbotto, in un gesto studiato ma naturale, rivelando la parte superiore del costume in tutta la sua essenzialità e lucentezza.

La scelta dei jeans è altrettanto strategica: un paio di mom jeans a vita alta, lavaggio chiaro, taglio dritto, perfettamente in tono con il resto del look. Nessuna cintura, nessuna distrazione: tutto è studiato per accompagnare lo sguardo verso il contrasto tra denim e pelle scoperta. Ai piedi, sandali con tacco a spillo celeste, sottilissimi e vertiginosi, che Heidi abbina con sicurezza, facendo sembrare naturale anche ciò che poche oserebbero portare con nonchalance sotto il sole di giugno, in pieno centro città.

Occhiali aviator, onde beachy e dettagli dorati: un’estetica da icona pop

A completare il look, occhiali da sole aviator con lenti ambrate e montatura dorata, un vero richiamo agli anni ’70 reinterpretati in chiave 2025. Heidi Klum non lascia nulla al caso: la sua chioma bionda, sciolta in onde naturali effetto spiaggia, le incornicia il viso con leggerezza, mentre il make-up gioca su toni bronzo e nude, con labbra pesca e smoky eyes nei toni del marrone caldo.

Gli orecchini a cerchio dorati, di dimensioni importanti ma dal design essenziale, riprendono la brillantezza degli occhiali e aggiungono un ulteriore tocco glam. Un equilibrio perfetto tra accessori visibili e una sensualità fresca, che non ha bisogno di scollature eccessive o volumi esagerati per farsi notare.

la top model tedesca è da sempre una maestra nel trasformare il fashion in spettacolo, e questa volta ha portato il bikini fuori dai confini delle spiagge, rendendolo parte integrante del guardaroba da città. Non solo: ha reso l’idea del “Canadian tuxedo” (il completo in denim su denim) sexy, moderno, ironico.

Una celebrazione (in grande) della campagna Calzedonia

L’occasione non era da poco: la supermodella tedesca era a Colonia per inaugurare ufficialmente la nuova campagna Calzedonia, in cui è protagonista assoluta. In alcune immagini, appare proprio con il bikini celeste che ha indossato live, in altre sfoggia un costume nude con anelli dorati, portato con stile anche in un video virale in cui balla in giardino mentre innaffia le piante. Una campagna ironica, solare, decisamente sopra le righe – in perfetto stile Klum.

E mentre posava davanti alla maxi affissione con il suo nome scritto in grande, Heidi ha aggiunto la sua firma con lo spray, come una vera street artist, ribadendo ancora una volta che il fashion, se vissuto con ironia, può davvero diventare performance.