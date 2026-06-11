Micaela Ramazzotti difende Claudio Pallitto: “Non è un orco palestrato”. E parla della lite con Virzì

IPA Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti ha deciso di mettere i puntini sulle “i”. Fresca di matrimonio con il personal trainer Claudio Pallitto, ha rilasciato un’intervista in cui affronta molti nodi della sua vita privata: le critiche ricevute per la sua nuova relazione, il giorno delle nozze, il rapporto con l’ex marito Paolo Virzì e quell’episodio al ristorante che per mesi ha alimentato le cronache rosa dei giornali.

Micaela Ramazzotti difende il marito Claudio Pallitto: le nozze da favola

A sposarli, poche settimane fa, è stata Francesca Fagnani, in un castello immerso nel verde dell’Umbria. Una cerimonia intima, con pochi amici veri e un’atmosfera che Micaela Ramazzotti ha descritto come un sogno a occhi aperti: “Volevo essere una sposa classica, romantica, l’abito bianco, il velo. Fiori dappertutto, immersi nella natura”, ha rivelato al Corriere. Tra gli invitati Laura Chiatti, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Federica Vincenti Luna, Chicca Ungaro e Tiziana Rocca. Un dettaglio curioso: sugli inviti, le tovaglie, la passerella e perfino sul dolce era stato dipinto un bosco immaginario, a fare eco a quello vero che circondava la location.

La Ramazzotti, però, sa benissimo cosa si è detto del suo compagno fin dal primo giorno. E non ha nessuna intenzione di sorvolare: “Claudio era l’orco palestrato e tatuato, tutto muscoli e niente cervello. Io sono stata l’attrice più chiacchierata d’Italia. Ma non ho fatto male a nessuno, al cinema mi hanno fatta sentire come se avessi commesso un reato. (…) Mi ero solo innamorata di un uomo”.

Di Claudio, ha raccontato il lato che nessuno si è mai preoccupato di conoscere: “Mi sento protetta, il suo cuore, il suo calore, la sua logica matematica, la sua ironia, il non vantarsi, il rispetto del proprio corpo e non è solo estetica, vuol dire vivere in modo sano. Io poi quando l’ho conosciuto non avevo notato tutti quei muscoli”. Si erano incontrati sul set di Felicità, l’esordio alla regia della Ramazzotti, dove lui era arrivato come comparsa. “Gli ho chiesto cosa fai nella vita. E lui, ho una palestra, sono personal trainer”. Da quel momento non si sono più separati. Oggi vivono insieme ai rispettivi figli, che vanno d’accordo, e lei sta scrivendo il suo secondo film.

La lite con l’ex Paolo Virzì: “È l’ultima volta che ne parlo”

Inevitabile, poi, la domanda su Paolo Virzì, con cui ha avuto una storia d’amore lunga oltre dieci anni e hanno avuto due figli. La separazione è stata tutt’altro che pacifica, ed è culminata in quel famoso scontro al ristorante finito su tutti i giornali. Un episodio su cui la Ramazzotti, stavolta, non si è sottratta: “C’è stata una separazione violenta, culminata nella famigerata lite al ristorante durata 45 minuti di cui non sono certo fiera, è stato un momento di debolezza”.

Per lei, c’è la consapevolezza di chi vuole andare avanti. “Siamo persone adulte, sto porgendo la mano. Ma è l’ultima volta che ne parlo“. Quel capitolo, per lei, si è ormai chiuso qui. “Ora mi sento finalmente capita per quello che sono. Non ho più magoni. E faccio dei bei sogni”.