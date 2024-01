Fonte: IPA Alain Delon

Le condizioni di salute di Alain Delon si aggravano. Il suo stato è rapidamente precipitato dal 2019, quand’è rimasto vittima di un tremendo ictus, e oggi si trova in “uno stato di esaurimento fisico e psicologico”, come rivela il medico che l’ha visitato a luglio 2023. Questa testimonianza, insieme alle sue ultime parole, sono state raccolte a seguito delle indagini condotte dopo la denuncia dei tre figli – Anouchka, Anthony e Alain-Fabien – sporta nei confronti della sua dama di compagnia Hiromi Rollin, accusata di abuso di debolezza sul padre di 88 anni. “La mia vita è finita”, avrebbe detto l’attore, scivolato ormai in uno stato di depressione gravissimo aggravato dai problemi fisici.

Alain Delon, la paura di soffrire e l’eutanasia

L’attore sex symbol di un’intera generazione vorrebbe porre fine alla sua vita. Del resto, la figlia Anouchka avrebbe intenzione di portalo in Svizzera, dove l’eutanasia è legale. Dai dettagli dell’inchiesta, poi archiviata per mancanza di prove, emerge come Alain Delon sia “molto indebolito e incapace di costruire frasi coerenti”. In appena due anni, fino a giugno 2023, si sarebbe verificata “una significativa alterazione del discernimento, legata a un rallentamento del pensiero e a difficoltà nella risoluzione dei problemi familiari, e, infine, un’abolizione totale del suo discernimento”.

Hiromi Rollin, la compagna di 77enne di Alain Delon, è stata allontanata dalla sua abitazione di Doucy nell’estate del 2023, proprio nel periodo in cui sono state condotte le indagini. Le conclusioni della Procura di Montargis però la scagionano, escludendo che abbia esercitato violenza su di lui e nemmeno “molestie morali”. La vicenda intorno all’attore – e riportata a distanza di mesi da Le Parisien – è peggiorata ulteriormente con una faida di famiglia e le denunce incrociate tra il padre, i figli maschi e i due fratelli contro la sorella. Secondo Rollin, sarebbe in pericolo di vita mentre la figlia Anouchka ha chiesto “l’apertura urgente di una procedura di salvaguardia con la nomina di un rappresentante speciale” a tutela del padre. Vorrebbe inoltre che il suo medico svizzero lo visitasse in Francia.

Alain Delon ha un linfoma

Le informazioni sullo stato di salute di Alain Delon erano rimaste riservate fino a che suo figlio Anthony non ha deciso di diffondere alcuni dettagli che riguardano il linfoma a lenta progressione di cui soffre: “Il trattamento offerto a mio padre nel settembre 2022 è un trattamento sperimentale, ma soprattutto palliativo, e questo è la cosa più importante, perché a mio padre non potevano più essere prescritti trattamenti curativi, come la chemioterapia”.

E ancora: “Alla sua età, la progressione di un linfoma come il suo è molto lenta e questo trattamento gli stava accorciando la vita e perturbando parametri vitali, in particolare i suoi reni che erano gravemente danneggiati. Il mio approccio per fermare questo avvelenamento è stato soprattutto quello di prolungare e facilitare la vita di mio padre, di renderla più dolce per lui, evitando dolori insopportabili”. L’attore continua a seguire i consigli di un naturopata che avrebbe consigliato una dieta a base di succhi di frutta e verdura, che non smettono di generare perplessità.