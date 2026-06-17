Beautiful, le anticipazioni del 18 giugno 2026: Steffy è salva ma per tutti la situazione precipita

Steffy è sana e salva a casa, Finn è un eroe, ma le azioni di Luna sconvolgono tutti i protagonisti: la trama di "Beautiful" del 18 giugno

Ufficio stampa Mediaset Poppy e Bill, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 18 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 18 giugno 2026

Nella puntata in onda giovedì 18 giugno 2026 Steffy è finalmente tornata a casa, avvolta dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dal calore dei figli dopo il terribile rapimento subito. La protagonista cerca di riprendersi dallo shock della prigionia e di ritrovare la serenità, mentre chi le sta vicino si stringe per proteggerla e sostenerla in questo momento delicato.

La verità emersa sulla vicenda è sconvolgente: Luna, che per molto tempo aveva mostrato un’apparente innocenza, viene indicata come responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e risulta aver manipolato diverse persone, arrivando a incastrare anche sua madre Poppy. Finn viene celebrato come l’eroe che ha messo fine al pericolo per Steffy, mentre a casa Spencer Bill è distrutto dalla scoperta e cerca conforto nei familiari: Liam e il piccolo Will sono vicini a sua sofferenza, e Katie riafferma il suo sostegno. Intanto Poppy deve fare i conti con il dolore e il senso di colpa per quanto accaduto, mentre la rete di relazioni tra i protagonisti si prepara ad affrontare le conseguenze legali ed emotive di queste rivelazioni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.