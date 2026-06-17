Beautiful, le anticipazioni del 18 giugno 2026: Steffy è salva ma per tutti la situazione precipita

Steffy è sana e salva a casa, Finn è un eroe, ma le azioni di Luna sconvolgono tutti i protagonisti: la trama di "Beautiful" del 18 giugno

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Beautiful, le anticipazioni del 18 giugno 2026: Steffy è salva ma per tutti la situazione precipita
Ufficio stampa Mediaset
Poppy e Bill, "Beautiful"
Cosa succede a Steffy dopo il rapimento? Chi sono i protagonisti di Beautiful? Qual è la trama di Beautiful nel 2026?

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 18 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 18 giugno 2026

Nella puntata in onda giovedì 18 giugno 2026 Steffy è finalmente tornata a casa, avvolta dall’affetto di Finn, Taylor e Ridge e dal calore dei figli dopo il terribile rapimento subito. La protagonista cerca di riprendersi dallo shock della prigionia e di ritrovare la serenità, mentre chi le sta vicino si stringe per proteggerla e sostenerla in questo momento delicato.

La verità emersa sulla vicenda è sconvolgente: Luna, che per molto tempo aveva mostrato un’apparente innocenza, viene indicata come responsabile degli omicidi di Tom e Hollis e risulta aver manipolato diverse persone, arrivando a incastrare anche sua madre Poppy. Finn viene celebrato come l’eroe che ha messo fine al pericolo per Steffy, mentre a casa Spencer Bill è distrutto dalla scoperta e cerca conforto nei familiari: Liam e il piccolo Will sono vicini a sua sofferenza, e Katie riafferma il suo sostegno. Intanto Poppy deve fare i conti con il dolore e il senso di colpa per quanto accaduto, mentre la rete di relazioni tra i protagonisti si prepara ad affrontare le conseguenze legali ed emotive di queste rivelazioni.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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