Beautiful, le anticipazioni del 20 giugno 2026: il piano diabolico di Luna viene scoperto

Ufficio Stampa Mediaset Bill e Poppy a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 20 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 20 giugno 2026

Nell’aria pesante di casa Spencer, la cruda realtà dei fatti travolge la famiglia: Luna non si è limitata a sequestrare Steffy o a eliminare Tom e Hollis, ma ha orchestrato un piano diabolico per incastrare sua madre, destinandola a una vita dietro le sbarre. Per Poppy, lo sgomento si trasforma in un tormento indicibile: guardare in faccia la propria figlia e riconoscere in lei l’autrice di atrocità simili è un dolore che lacera l’anima. Nonostante il costante sostegno di Bill, che tenta disperatamente di infonderle coraggio, Poppy rimane prigioniera di un devastante senso di colpa dal quale sembra impossibile trovare sollievo.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 14 al 20 giugno.