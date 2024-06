La NASA ha dedicato un asteroide ad Annalisa

Un nuovo (singolare) traguardo per Annalisa. La popstar italiana, che nell’anno in corso ha già messo a segno un terzo posto al Festival di Sanremo, record di streaming sulle piattaforme online e il ruolo di madrina al Pride di Roma, ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla NASA. L’agenzia aerospaziale americana ha infatti deciso di dare il suo nome ad un asteroide scoperto nel 1991. E la scelta, ovviamente, non è casuale.

Annalisa, la NASA battezza un asteroide in suo onore

Dai carri del Pride di Roma, di cui è stata madrina d’eccezione, alle orbite della Via Lattea: Annalisa ha conquistato anche la NASA, che ha deciso di dare il suo nome ad un corpo celeste. L’agenzia spaziale americana ha infatti battezzato 20014 Annalisa un asteroide scoperto nel 1991 dall’astronauta Henry E. Holt. Una bella conquista per la cantante ligure, che può aggiungere il singolare traguardo alla già lunghissima lista di successi.

La scelta della NASA non è ovviamente casuale: l’ex volto di Amici può infatti vantare una laurea in fisica, titolo di cui lei va molto fiera, e che l’ha portata a presentare anche una serie di documentari tematici su Netflix. Riferendosi a Nali, l’agenzia aerospaziale americana ha specificato nella scheda dell’asteroide: “È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel mondo della musica e ottenuto un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”. Inoltre, il profilo identificativo di 20014 Annalisa riporta anche tutti i dati tecnici e orbitali dell’asteroide, oltre alla sua posizione attuale e la traiettoria. Una decisione inappellabile, che farà senza dubbio piacere ai moltissimi fan dell’artista.

Annalisa e la passione per la fisica

Il grande pubblico la conosce per le hit Mon Amour e Bellissima e per la partecipazione al talent Amici, ma Annalisa ha alle spalle un brillante percorso accademico. La cantante si è infatti laureata in Fisica all’Università di Torino, e nonostante il suo percorso professionale abbia preso altre direzioni, parla sempre con entusiamo della grande passione per le materie scientifiche. “La laurea è una di quelle cose che rifarei subito, perché è stato un training di vita, una volta che raggiungi un traguardo così ti senti di poter fare qualunque cosa. Almeno io mi sono sentita così. E poi sono sempre stata curiosa, amante della scienza e degli esperimenti, anche un po’ nerd, quella vena un po’ pazza ce l’ho nel sangue” ha raccontato al Corriere della Sera.

Un percorso, quello universitario, che l’ha forgiata anche da un punto di vista caratteriale: “Alle superiori spiccavo, ma lì mi sono resa conto che c’era gente con cervelli mica da scherzare. Ho lavorato tantissimo, è stata durissima, ma alla fine la sensazione è stata questa: adesso posso fare qualunque cosa. Quell’esperienza mi è servita per tornare ad avere il coraggio di tornare ai provini, di farmi vedere dopo le bocciature a X Factor e Amici (la prima volta). Presa la laurea ho detto ai miei: adesso mi date un anno e faccio solo quello che voglio io, vediamo come va a finire”. E a giudicare dai risultati, è andata a finire piuttosto bene.