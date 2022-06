Al Bano e Romina Power di nuovo insieme, per il compleanno di Romina Jr: festa stellare

Anche se l’amore finisce, certi legami restano per sempre: Al Bano e Romina Power ne sono una delle più belle testimonianze, con la loro famiglia allargata che è spesso occasione per reunion inattese. Il compleanno della loro ultimogenita, ad esempio, si è rivelata un tripudio di allegria che ha coinvolto tanti amici e familiari. Non poteva certo mancare l’ex coppia d’oro, che si è riunita ancora una volta per festeggiare questo importante appuntamento.

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme

Un amore lunghissimo, quattro splendidi figli e una carriera che li ha visti uniti più che mai: Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati per tanto tempo una delle coppie più amate e popolari del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Poi qualcosa si è rotto, e ciascuno ha preso la sua strada. Ma quel legame fortissimo che li ha sempre tenuti stretti non è mai stato reciso del tutto. In ambito professionale, i due artisti hanno avuto ancora molte emozioni da regalarci, con duetti strepitosi che ci hanno fatto tornare a sognare.

Anche sul fronte privato, il loro rapporto non si è mai spento. D’altra parte, quando ci sono di mezzo dei figli non può che essere così. Ed è per questo che, in occasione del compleanno di Romina Jr, i due si sono rivisti per una festa eccezionale. Ovviamente, ai fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma non resta che mettersi il cuore in pace: Al Bano è stato sibillino sulla questione, ormai da anni legato sentimentalmente a Loredana Lecciso. Rivederlo però accanto a Romina Power è sempre una sorpresa.

La festa di compleanno di Romina Jr

Romina Jr. Carrisi ha compiuto 35 anni, e la sua festa di compleanno è stata a dir poco strepitosa. Tantissimi gli invitati che hanno preso parte ad una serata d’eccezione: amici e parenti si sono riuniti per festeggiare un traguardo importante. Non potevano mancare i suoi colleghi di Oggi è un altro giorno, lo show di Rai1 a cui la figlia di Al Bano partecipa ormai da molti mesi, comparendo tra gli “affetti stabili”. Dalla conduttrice Serena Bortone agli altri ospiti della trasmissione, come Samuel Peron, Carolina Rey e Jessica Morlacchi, tutti si sono uniti al divertentissimo party in onore di Romina Jr.

Anche sua sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia, si è aggiunta ai festeggiamenti. E, ovviamente, papà Al Bano e mamma Romina: non potevano certo passare inosservati. È nel momento del taglio della torta che si sono avvicinati alla loro ultimogenita, regalandoci un quadretto familiare che ancora è in grado di emozionarci. Per il resto della serata, è stato soprattutto Al Bano a tenere banco tra gli invitati. Il cantante ha infatti conquistato il palco e ha intonato qualche splendida canzone da dedicare a sua figlia, quindi ha fatto scatenare tutti i presenti mettendo su un vero e proprio concertino.ù

La festa di compleanno di Romina Jr. è senza dubbio uno di quegli eventi memorabili che i presenti ricorderanno per lungo tempo. E per la famiglia Carrisi è stata anche l’occasione per riunirsi, celebrando una data importante stringendosi in quell’affetto che non è mai venuto meno.