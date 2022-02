Cristel Carrisi in lacrime dalla Bortone: perché ha pianto

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Sono splendide parole d’amore, quelle che Cristel Carrisi ha pronunciato nei confronti di sua sorella Romina Jr: intervenuta in collegamento video nell’odierna puntata di Oggi è un altro giorno, la terzogenita di Al Bano non è riuscita a trattenere le lacrime. E per noi spettatori è stato il perfetto esempio di un sentimento puro che ci ha profondamente toccato.

Cristel Carrisi, le lacrime per Romina Jr

Serena Bortone ha voluto regalare una splendida sorpresa a Romina Jr, una delle presenze fisse nel suo salottino di Oggi è un altro giorno. Le ha infatti permesso di “incontrare” sua sorella Cristel, anche se solo per mezzo di un collegamento video – da mamma impegnatissima di tre bimbi piccoli, quest’ultima non si è potuta spostare da Zagabria, dove vive con suo marito, per partecipare alla trasmissione. L’emozione è stata grandissima, soprattutto perché le pungenti domande della conduttrice hanno spinto le due sorelle Carrisi ad esprimere i loro forti sentimenti.

Legate da una differenza d’età piccolissima (sono nate a neanche due anni di distanza), sono cresciute insieme fino a quando mamma e papà non si sono separati. L’addio di Al Bano e Romina Power ha segnato inevitabilmente le loro vite: entrambe hanno lasciato Cellino, trasferendosi a Roma. Da qui, Cristel ha ben presto deciso di andare in collegio in Svizzera – anche per evadere dalla difficile quotidianità dovuta al divorzio. “Abbiamo fatto l’adolescenza separate” – ha spiegato Romina Jr. Ma questo non ha impedito loro di scegliersi di nuovo, riscoprendo un rapporto bellissimo.

“Lo dico sempre, il più grande dono che i miei genitori mi hanno fatto è stata lei” – ha ammesso Romina Jr – “È la persona che mi ha accompagnato in tutti i momenti della mia vita, è un’amica a cui non devo raccontare il mio vissuto, perché lo ha vissuto insieme a me, e me la porto nel cuore”. Cristel, ascoltando questa dichiarazione d’amore, non ha potuto fare a meno di commuoversi. E, tra le lacrime, ha risposto con parole meravigliose: “È stata sempre la mia compagna di viaggio, e per sempre lo sarà. È irrimpiazzabile”.

Sorelle Carrisi, il retroscena su papà Al Bano

Da questa emozione sibillina, che ha fatto sgorgare splendide lacrime, la Bortone è rimasta sorpresa. In effetti, Cristel ha spiegato di non aver mai pianto in vita sua, se non da quando è diventata mamma. Il motivo lo ha raccontato Romina Jr: “Nostro padre ci ha cresciute come bambine del dopoguerra, in casa non potevi piangere, non potevi far vedere una fragilità, una sensibilità. Per questo siamo state un po’ traumatizzate dalle emozioni. Ma io non ce la facevo, io dovevo piangere. Io piango per le cose belle, per quelle brutte. Mi emoziono, e se mi prendono in giro pazienza, che ci posso fare?”.

Insieme, le due sorelle Carrisi hanno affrontato tutte le difficoltà della vita. Come la separazione dei loro genitori: “È stato complicato, anche perché eravamo due bambine nella Puglia degli anni ’90. La separazione era una cosa blasfema, quindi abbiamo vissuto il doppio della pesantezza. Però credo che ci abbia unito molto di più, perché eravamo sole, ma sole insieme” – ha affermato Romina Jr. Anche nei momenti più complicati, la vicinanza (non solo fisica, ma spirituale) è servita ad andare avanti, a rialzarsi.

E, alla domanda su cosa, dell’amore, Cristel avesse appreso da mamma e papà, la donna ha risposto: “Io l’amore l’ho imparato da mia sorella, questa vita l’ho attraversata mano per mano con lei, e mi ha insegnato come si fa ad attraversare una vita insieme. I nostri genitori ci hanno fatto passare pagine di vita bellissime, ma ogni pagina bella ha anche una facciata meno bella. E queste tempeste io le ho attraversate tutte grazie a lei”. Impossibile, ancora una volta, trattenere le lacrime. L’amore profondo di due sorelle ci ha regalato una delle scene più toccanti della televisione odierna.