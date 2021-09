Al Bano e Romina Power di nuovo nonni: è nata la figlia di Cristel Carrisi

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Al Bano e Romina Power sono diventati di nuovo nonni. Cristel Carrisi, figlia della celebre coppia, ha dato alla luce la sua terzogenita. L’annuncio è stato dato in diretta tv dal cantante di Cellino San Marco che non ha nascosto la sua grande emozione per l’arrivo della piccola.

La neonata, che è stata chiamata Rio Ines, è la terza figlia di Cristel Carrisi e del marito Davor Luksic. Un amore coronato dalle nozze nel 2016 e dal trasferimento in Croazia dove vive l’imprenditore. Nonostante l’annuncio di Al Bano, Cristel e Davor non hanno condiviso foto o messaggi su Instagram. La coppia ha sempre voluto proteggere al massimo la propria privacy, allontanandosi gradualmente dai social.

Due anni dopo il romantico matrimonio a Cellino San Marco, Cristel aveva dato alla luce il primogenito Kay Tyrone, poco dopo era arrivata Cassia Ylenia, chiamata così in onore di Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994. Qualche mese fa erano circolate voci di una crisi fra Cristel e il marito, prontamente smentiti dall’annuncio di una nuova gravidanza e da un viaggio di Romina per riabbracciare i nipoti.

Figlia d’arte, Cristel da tempo ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, trovando così la felicità che cercava da sempre. Era il 1970 quando Al Bano giurò amore eterno a Romina Power, conosciuta sul set di uno dei suoi film. Poco dopo sarebbero arrivati quattro figli: Ylenia, nata nel 1970, Yari Marco, arrivato tre anni dopo, Cristel, classe 1985, e Romina Jr. Jolanda, nata nel 1987.

Nel 1994 la felicità della famiglia venne bruscamente spezzata dalla scomparsa di Ylenia. La primogenita della coppia sparì nel nulla durante una vacanza a New Orleans, negli Stati Uniti. Da allora i fratelli e i genitori non hanno mai smesso di cercarla e di sperare che un giorno possa tornare. La scomparsa di Ylenia ha segnato profondamente la vita di tutti e nel 1999, Al Bano e Romina decisero di separarsi.

In seguito il cantante pugliese ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso, sua attuale compagna, da cui ha avuto Jasmine e Albano Jr., detto Bido. I figli più piccoli dell’artista sono molto legati ai fratelli maggiori e la famiglia, dopo anni tutt’altro che semplici, oggi sembra nuovamente sereni. Merito anche dell’arrivo della terza nipotina che ha portato grande felicità.