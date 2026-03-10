“Maria De Filippi e Fiorello ai ferri corti”, parla Fabrizio Biggio: “Ci è rimasto male”

Dopo l'imitazione di Fabrizio Corona, Fiorello ha avuto non pochi grattacapi e una persona gli ha tolto il saluto. "Ci è rimasto male", così dice Biggio

IPA Fiorello

Dopo le puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona, di cose ne sono successe. Tra cui una, ovvero una presunta indiscrezione secondo cui Maria De Filippi avrebbe tolto il saluto a Fiorello dopo la sua imitazione di Corona. A commentare la vicenda è stato Fabrizio Biggio durante un’intervista, limitandosi a poche parole, ma che confermano che qualcosa è effettivamente successo, anche se non ha specificato il nome.

Fiorello, cosa è successo con Mediaset dopo l’imitazione di Fabrizio Corona

Fiorello e Fabrizio Biggio vanno in onda ogni giorno con La Pennicanza su Rai Radio2: un appuntamento fisso quotidiano, proprio come è stato Viva Rai2!, concluso con la seconda edizione. Il duo insieme funziona, e non si sono mai posti dei limiti sugli argomenti da trattare. Anche se Fabrizio Corona al momento è in parte “silente”, per settimane l’ex Re dei Paparazzi ha tenuto l’Italia intera con il fiato sospeso per le sue dichiarazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e anche Maria De Filippi stessa.

Qualche settimana fa, Fiorello si è sfogato in onda a La Pennicanza: “Tutti quelli su cui io ho fatto battute o che ho menzionato sono tutti inca##ati. Sono tutti permalosissimi e inca##atissimi. Il primo che dice che sono permaloso dico tutti i nomi di chi si è risentito per le battute che facciamo in radio. Amici che non mi saluteranno più di cui una in particolare e mi dispiace. Mi ha scritto un messaggio di fuoco, senza motivo, solo perché ho detto che ho guardato Corona. (…) Una di quelle nominate da lui si è offesa a morte, mi ha detto proprio ‘mai più'”.

Questa frase di Fiorello non era passata affatto inosservata: un suo modo per lasciare intendere che il clima non fosse dei più distesi. A commentare la vicenda è stato Fabrizio Biggio al Corriere della Sera. Alla domanda “è vero che Maria De Filippi se l’è presa con lui?”, Biggio ha replicato così: “So solo che è una persona a cui lui teneva molto e che ci è rimasto male. Poi è uscito quel nome”. Tra i nomi ipotizzati, oltre a quello di Maria De Filippi, ci sono anche Silvia Toffanin e Marina Berlusconi, ma il campo si è ristretto visto il rapporto di lunga data che lega Fiorello alla De Filippi.

L’ospite bloccato da Mediaset

Dal momento in cui Fiorello ha ammesso di aver guardato degli spezzoni di Falsissimo e ha imitato Fabrizio Corona, qualcosa è cambiato, o si è “rotto” in qualche modo. Tanto che non pochi giorni fa ha raccontato che tutti gli amici che gli volevano bene ora non lo chiamano più: “Mi fanno ostracismo”. Ed è saltata anche un’ospitata per questo. L’ospite in questione avrebbe chiesto a Fiorello e Biggio di andare a trovarli. “Noi gli abbiamo detto di sì, perché ci faceva tanto piacere. Però questa persona ha chiamato la sua azienda, per avere il permesso di poter venire. Però questa azienda ha risposto di no, dicendo che non poteva venire qui da noi”.

Ha aggiunto, però, che la persona che voleva andare a La Pennicanza è stata anche al Festival di Sanremo ed è andata nel programma della mattina di Radio2. “Quindi se hanno detto no per il nostro programma, allora il problema sono io. Adesso ho paurina”. Ha anche detto di avere “tutta Mediaset contro, ma in particolare i piani alti” e che a riferirglielo è stato Antonio Ricci. “Mi ha detto, ‘ma sai che ce l’ha con te pure… lui, Pier piano. Ma non è solo lui, anche un altro Pier piano di sotto, che infatti non mi chiamava più da diversi giorni”.