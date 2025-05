Al Bano in lite con la figlia Jasmine, si parla di “discussioni e accesi confronti”

Momenti di tensione a casa Carrisi: il cantante di Cellino San Marco non avrebbe particolarmente gradito la partecipazione della ragazza a The Couple di Ilary Blasi

Fonte: IPA Jasmine Carrisi e Al Bano

Nuovi problemi nella famiglia di Al Bano. Pare che nell’ultimo periodo il cantante di Cellino San Marco abbia avuto più di qualche discussione con Jasmine Carrisi, la figlia avuta nel 2001 dalla compagna Loredana Lecciso. Il motivo? Sembra la partecipazione della ragazza a The Couple, il reality game di Ilary Blasi che è stato chiuso in anticipo per bassi ascolti.

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi hanno litigato?

A riportare l’indiscrezione il sempre informato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “Al Bano e la sua amatissima figlia Jasmine hanno avuto accesi confronti“. Tutta colpa, a quanto pare, “della partecipazione della giovane musicista alla trasmissione di Canale 5 The Couple. Il cantante di Cellino era contrario all’ingresso di Jasmine nel tritacarne del reality Mediaset e le ha chiaramente espresso i suoi dubbi”.

Ma Jasmine non avrebbe ascoltato i consigli del famoso padre visto che ha poi partecipato a The Couple, in coppia con il suo migliore amico Pierangelo Greco. La loro avventura è durata molto poco e, fa sapere sempre Dandolo, “pare che Al Bano abbia tirato un sospiro di sollievo alla notizia della chiusura anticipata dello show per bassi ascolti”.

E ancora: “Avrebbe di gran lunga preferito che la figlia prendesse in considerazione progetti professionali più strutturati, a partire da Ballando con le Stelle a cui lui stesso ha partecipato tre anni fa”.

Al momento l’indiscrezione non risulta né confermata né smentita però durante la sua breve permanenza nella Casa di The Couple Jasmine non ha mai avuto l’appoggio pubblico del padre. Al contrario di quello della madre Loredana Lecciso, che l’ha sempre supportata fin dal suo ingresso (e difesa a spada tratta anche da certe critiche).

C’è da dire, poi, che da tempo a Jasmine viene puntualmente richiesto di partecipare al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi. E la ragazza ha sempre rifiutato, forse perché spinta dal padre a cercare altre occasioni. Forse agli occhi di Jasmine The Couple poteva risultare un esperimento diverso dagli altri reality ma così non è stato e le varie dinamiche, così come i protagonisti, sono passate del tutto inosservate.

Il futuro di Jasmine Carrisi

Ora vedremo Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle? Difficile a dirsi visto che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha già partecipato all’edizione della Georgia nel 2023. Ha già avuto modo di confrontarsi con certi stili di danza e potrebbe quindi risultare avvantaggiata rispetto ad altri concorrenti.

Una cosa però è certa: Jasmine vuole lavorare nel mondo dello spettacolo e sta facendo il possibile per riuscire a ritagliarsi uno spazio tutto suo, tra televisione e musica. Non senza difficoltà nonostante il suo cognome importante. Anzi, proprio a The Couple, la Carrisi ha ammesso che “è difficile essere la figlia di Al Bano”.

“C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla – ha raccontato -. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente”.